Ситуация на Харьковщине не закончит войну, но кардинально изменит ее ход в пользу Украины

Начиная с прошлой недели для российской армии началась черная полоса в войне с Украиной. Вооруженные силы Украины нанесли оперативное поражение армии России и смогли отвоевать в стремительном контрнаступлении почти всю Харьковскую область. Оккупанты бегут и теряют очень большое количество вооружения. По предварительным данным, оккупанты потеряли более 125 танков, БМП и БТР. Однако данных о захваченной технике врага пока нет. Примечательно, что часть захваченной техники и вооружения осталась невредимойи и будет применена против россиян нашими подразделениями. Итак, можем констатировать, что ситуация в Харьковской области не закончит войну, но кардинально изменит ее ход в пользу Украины. Этот вывод очень оптимистичен, но точно можно согласиться с тем, что после бегства российской армии из Харьковской области способность России к захвату всего Донбасса уже относится к категории фантастики. Поскольку, например, Изюм был важным узлом снабжения и логистики всего северного фронта для российской армии. После контрнаступления ВСУ в Харьковской области теряют смысл наступательные операции российской армии на Бахмут и вокруг города Донецк. Поскольку такие наступательные действия не получат поддержки с севера.

У России нет сил и средств, чтобы укрепить линию обороны на Харьковщине

Что будет дальше? Контрнаступление ВСУ в Харьковской области создало для военного руководства РФ своеобразный цугцванг. С одной стороны, россияне будут делать все возможное, чтобы остановить наступление украинской армии в Луганской и Донецкой областях. Министерство обороны РФ уже нарисовало новую линию обороны, которая проходит вдоль реки Оскол. Просто нарисовали и не больше. Ведь эту линию обороны нужно наполнять силами и средствами, чего в России точно не хватает. Это касается, в первую очередь, подготовленной пехоты и командиров нижнего и среднего звена. Враг может перебросить войска с Донетчины и Юга Украины, чтобы сформировать и закрепить линию обороны вдоль этой реки. Однако такой маневр значительно ослабит другие направления фронта.



Контрнаступательные действия ВСУ на Харьковщине по состоянию на 12 сентября.

В России ищут виновных за провал российской армии в Харьковской области

В России уже начали искать виновных за провал российской армии в Харьковской области. Многие видят виновным в этой ситуации министра обороны РФ Шойгу. Однако не думаю, что так случится, поскольку для того чтобы найти виновных, сначала нужно признать поражение. Поэтому поражение российской армии пропагандистские СМИ представляют как перегруппировку войск. И такую информацию они представляют без всяких объяснений.

Россияне на правом берегу Днепра пытаются договориться о сдаче в плен

Из-за оперативного успеха ВСУ на Харьковщине о ситуации на Юге стали меньше говорить, но это не значит, что украинская армия не имеет успехов на этом направлении. Боевые действия по освобождению от оккупантов Юга Украины продолжаются. Эти боевые действия продолжаются на суше при поддержке украинской авиации и дальнобойной артиллерии. Есть несколько основных направлений наших ударов. В частности, в зоне Высокополья, Сухого Ставка и в направлении дороги между Николаевом и Херсоном. Идут позиционные бои. Противник частично деморализован, но продолжает сопротивляться. В течение двух последних недель подразделения ВСУ смогли продвинуться на расстояние от 4 до нескольких десятков километров. Также под постоянным огневым контролем остаются мосты через Днепр. Поэтому ситуация для противника на правом берегу Днепра выглядит очень сложной. И тут есть две интересные ситуации. Россияне на правом берегу Днепра пытаются договориться о сдаче в плен. Об этом сегодня сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. С другой стороны, противник продолжает попытки перебрасывать на этот участок фронта технику и средства.



Ситуация на Юге Украины на 12 сентября.







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