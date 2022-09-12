English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Статьи После контрнаступления ВСУ на Харьковщине, россияне могут забыть о захвате всего Донбасса. Колонка Сергея Згурца
Аналитика

После контрнаступления ВСУ на Харьковщине, россияне могут забыть о захвате всего Донбасса. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
12 сентября, 2022 понедельник
21:08
Статьи

После бегства российской армии из Харьковской области способность России к захвату всего Донбасса уже относится к категории фантастики

Ситуация на Харьковщине не закончит войну, но кардинально изменит ее ход в пользу Украины

Начиная с прошлой недели для российской армии началась черная полоса в войне с Украиной. Вооруженные силы Украины нанесли оперативное поражение армии России и смогли отвоевать в стремительном контрнаступлении почти всю Харьковскую область. Оккупанты бегут и теряют очень большое количество вооружения. По предварительным данным, оккупанты потеряли более 125 танков, БМП и БТР. Однако данных о захваченной технике врага пока нет. Примечательно, что часть захваченной техники и вооружения осталась невредимойи и будет применена против россиян нашими подразделениями. Итак, можем констатировать, что ситуация в Харьковской области не закончит войну, но  кардинально изменит ее ход в пользу Украины. Этот вывод очень оптимистичен, но точно можно согласиться с тем, что после бегства российской армии из Харьковской области способность России к захвату всего Донбасса уже относится к категории фантастики. Поскольку, например, Изюм был важным узлом снабжения и логистики всего северного фронта для российской армии. После контрнаступления ВСУ в Харьковской области теряют смысл наступательные операции российской армии на Бахмут и вокруг города Донецк. Поскольку такие наступательные действия не получат поддержки с севера.

У России нет сил и средств, чтобы укрепить линию обороны на Харьковщине

Что будет дальше? Контрнаступление ВСУ в Харьковской области создало для военного руководства РФ своеобразный цугцванг. С одной стороны, россияне будут делать все возможное, чтобы остановить наступление украинской армии в Луганской и Донецкой областях. Министерство обороны РФ уже нарисовало новую линию обороны, которая проходит вдоль реки Оскол. Просто нарисовали и не больше. Ведь эту линию обороны нужно наполнять силами и средствами, чего в России точно не хватает. Это касается, в первую очередь, подготовленной пехоты и командиров нижнего и среднего звена. Враг может перебросить войска с Донетчины и Юга Украины, чтобы сформировать и закрепить линию обороны вдоль этой реки. Однако такой маневр значительно ослабит другие направления фронта.


Контрнаступательные действия ВСУ на Харьковщине по состоянию на 12 сентября.

В России ищут виновных за провал российской армии в Харьковской области

В России уже начали искать виновных за провал российской армии в Харьковской области. Многие видят виновным в этой ситуации министра обороны РФ Шойгу. Однако не думаю, что так случится, поскольку для того чтобы найти виновных, сначала нужно признать поражение. Поэтому поражение российской армии пропагандистские СМИ представляют как перегруппировку войск. И такую информацию они представляют без всяких объяснений.

Россияне на правом берегу Днепра пытаются договориться о сдаче в плен

Из-за оперативного успеха ВСУ на Харьковщине о ситуации на Юге стали меньше говорить, но это не значит, что украинская армия не имеет успехов на этом направлении. Боевые действия по освобождению от оккупантов Юга Украины продолжаются. Эти боевые действия продолжаются на суше при поддержке украинской авиации и дальнобойной артиллерии. Есть несколько основных направлений наших ударов. В частности, в зоне Высокополья, Сухого Ставка и в направлении дороги между Николаевом и Херсоном. Идут позиционные бои. Противник частично деморализован, но продолжает сопротивляться. В течение двух последних недель подразделения ВСУ смогли продвинуться на расстояние от 4 до нескольких десятков километров. Также под постоянным огневым контролем остаются мосты через  Днепр. Поэтому ситуация для противника на правом берегу Днепра выглядит очень сложной. И тут есть две интересные ситуации. Россияне на правом берегу Днепра пытаются договориться о сдаче в плен. Об этом сегодня сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. С другой стороны, противник продолжает попытки перебрасывать на этот участок фронта технику и средства.


Ситуация на Юге Украины на 12 сентября.
 



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Донецк
Луганщина
Херсон
военные силы Украины
Херсонщина
война с Россией
Донетчина
Марьинка
Авдеевка
Харковщина
Военные новости
Изюм
Читайте также:
11 сентября, 2022 воскресенье
В Херсонской области оккупанты объявили о мобилизации местного населения, - журналист Молчанов
11 сентября, 2022 воскресенье
Посол Британии посоветовала, как правильно называть короля Чарльза III
окупанти рф
12 сентября, 2022 понедельник
Враг начинает сигнализировать о переговорах: они готовы сложить оружие и пополнить обменный фонд, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.8
    Покупка 39.8
    Продажа 40.73
  • EUR
    Покупка 39.69
    Продажа 40.92
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
12 сентября
22:43
В квартире херсонской коллаборантки-"ректора" университета раздался взрыв, - СМИ
22:26
Инфографика
Что делать в случае обесточивания и как подготовиться к вероятному блекауту. Советы Центра стратегических коммуникаций
22:06
Черногория испытывает масштабную кибератаку. Подозревают Россию
22:01
На фото Дмитрий Кулеба
"Поддержка ЕС будет продолжаться непрерывно": Боррель и Кулеба обсудили контрнаступление ВСУ и помощь Украине
21:53
Подоляк
Кремль "поставил все на красное и проиграл". Подоляк рассказал, что начинает осознавать "Z-сообщество"
21:42
Украинцы освободили Богородичное на Донетчине
21:37
Укрзализныця сообщила о дополнительных рейсах столичной электрички. Поезда будут отправляться перед комендантским часом
21:31
Еще одна загадочная смерть. Топ-чиновник российской корпорации выпал из катера
21:15
Украина просит у США ракеты дальностью 300 км для продолжения наступления, - WSJ
21:14
Российские самолеты снова вторглись в зону американской ПВО на Аляске, - NORAD
21:02
ВСУ деоккупировали уже почти 6 тыс. квадратных километров, – Анна Маляр
21:01
Порошенко с волонтерами купил оборудование для сил ПВО
20:47
Почему контрнаступление ВСУ на Херсонщине медленнее Харьковского. Объяснение Резникова
20:40
король Чарльз III
Чарльз III впервые обратился к британскому парламенту
20:28
В селе Тернова, на границе с Россией, подняли украинский флаг
20:19
Россия может ударить с Черного моря 26 "калибрами", — ОК "Юг"
20:09
В Херсонской области оккупанты похищают людей и грабят дома: вещи вывозят на БТРах и КамАЗах
20:07
В Эдинбурге проходит церемония прощания с королевой Елизаветой II
19:55
Зеленский раскритиковал Трампа: Не смотрите на Путина сквозь розовые очки
19:46
Посольство Болгарии вернулось в Киев
19:35
Эксклюзив
Украинские правозащитники задокументировали 18 900 эпизодов военных преступлений россиян, – председатель правления УХС по правам человека Захаров
19:34
В России активизировались критики Путина после контрнаступления ВСУ, - The Moscow Times
19:11
ВСУ освободили четыре населенных пункта Харьковщины
19:04
В США опасаются, что ЕС не устоит перед энергетическим шантажом Путина, - CNN
19:00
Завершение войны зависит только от Путина, - Зеленский
18:58
Эксклюзив
Семья пленных защитников Мариуполя обратились к генсеку ООН о нарушении Женевской конвенции со стороны РФ
18:58
Военное командование РФ приостанавливает отправку новых, уже сформированных подразделений на территорию Украины, - Генштаб
18:49
В Крыму растет проукраинское движение. Гауляйтер оккупированного полуострова угрожает расправой
18:48
Эксклюзив
Рефат Чубаров
Не может быть других переговоров с Путиным, кроме капитуляции РФ, - Чубаров
18:32
Эксклюзив
Есть информация, что в ближайшее время инфраструктурные объекты Украины могут быть защищены новейшими комплексами ПВО, – политолог Шлинчак
18:23
Самый низкий показатель с 24 февраля: 81% поляков поддерживают прием беженцев из Украины, - опрос CBOS
18:15
Силы обороны вошли в Святогорск Донецкой области, в сети появились фото с украинским флагом на горсовете
18:08
Эксклюзив
В Изюме почти тихо, иногда слышны одиночные выстрелы, а вокруг громады большое количество оставленной врагом военной техники, - заместитель городского головы Мацокин
18:04
"Добро пожаловать в ад!": Укрпочта анонсировала новый конверт, посвященный достижениям ВСУ
17:54
кулак
Россияне избили беженок из Изюма за музыку, - вице-президент Объединения украинцев во Франции
17:49
Четыре месяца не были на улице: из Бахмута эвакуировали маму с тремя детьми
17:41
Подержите детей дома два-три дня, оккупанты в Мариуполе могут готовить провокации с использованием школ, - советник мэра
17:40
В Харькове зафиксировали новый удар российских захватчиков по жилому району
17:20
Эксклюзив
Россия посыпалась на всех фронтах: происходят конфликты внутри генералитета РФ, – офицер ВСУ Лапин
17:03
"Держите оборону сами как хотите": оккупант рассказал, как грузит 200-х и простился с родными, - перехват
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV