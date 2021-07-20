После конфликта с Усиком украинского борца Грицая забрали в армию

Об этом Грицай сообщил в facebook.

По его словам, из-за реорганизации Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного, его уволили с должности преподавателя и лишили возможности готовиться к отбору на Олимпиаду в Токио.

"Сначала меня выселили из общежития, а потом вдобавок незаконно уволили.

Другого от рейдеров и сторонников русского мира ожидать и не стоило.

Но борьба продолжается! ", - заверил Грицай.

Он добавил, что после освобождения из колледжа, ему пришла повестка в военкомат и теперь он служит в пограничных войсках.

"Иногда приходится делать выбор между своими интересами и интересами будущего государства. Здесь выбор был очевиден. После увольнения с должности преподавателя колледжа пришла повестка в военкомат. Медкомиссия и ... Теперь имею честь быть военнослужащим Государственной пограничной службы Украины Слава Украине!", - написал Грицай .

Весной 2020 борец вольного стиля бросил вызов Александру Усику за пренебрежительные высказывания к болельщикам и предложил боксеру провести поединок по правилам смешанных единоборств. Также Грицай обвинил Усика в продвижении "русского мира".

Напомним, 9 мая 2020 борец вольного стиля Богдан Грицай вызвал боксера Александра Усика на бой без правил .

11 января 2021 Богдана Грицая уволили из Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного.

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