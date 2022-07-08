После каждого удара ВСУ по Мелитополю в городе начинается новая волна репрессий, - боец Легиона Свободы

Об этом заявил в эфире Еспресо боец Легиона Свободы Константин Денисов.

Он прокомментировал уничтожение на аэродроме в Мелитополе базы российских оккупантов.

"Мы можем увидеть, что россиян донимает, бьет по ним, потому что они после каждого такого обстрела начинают новую волну репрессий в Мелитополе - снова хватают, похищают общественных активистов, людей с проукраинской позицией", - сказал Денисов.

Он заявил, что несколько дней назад на территории Мелитопольского района россияне похитили ветерана АТО.

"Каждый удар по ним приводит к репрессиям и это подрывает их боевой дух, если он вообще присутствует у бандитов и садистов. Они испуганы. Я думаю, что они в глубине ожидают, что Украина будет освобождать территории, судя по тому, что они окапываются и строят фортификационные сооружения", – добавил боец.

По его мнению, этому способствуют поставки западного оружия.

"Соответственно, наземное оружие – это классная штука. Чем больше его будет, тем лучше будут позиции украинских защитников и быстрее мы выгоним всех этих негодяев с территории Запорожской области", – подытожил Денисов.

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что 3 июля украинские защитники уничтожили в городе базу российских оккупантов на аэродроме.