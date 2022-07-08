После каждого удара ВСУ по Мелитополю в городе начинается новая волна репрессий, - боец Легиона Свободы
Несколько дней назад в Мелитопольском районе Запорожской области россияне похитили ветерана АТО
Об этом заявил в эфире Еспресо боец Легиона Свободы Константин Денисов.
Он прокомментировал уничтожение на аэродроме в Мелитополе базы российских оккупантов.
"Мы можем увидеть, что россиян донимает, бьет по ним, потому что они после каждого такого обстрела начинают новую волну репрессий в Мелитополе - снова хватают, похищают общественных активистов, людей с проукраинской позицией", - сказал Денисов.
Он заявил, что несколько дней назад на территории Мелитопольского района россияне похитили ветерана АТО.
"Каждый удар по ним приводит к репрессиям и это подрывает их боевой дух, если он вообще присутствует у бандитов и садистов. Они испуганы. Я думаю, что они в глубине ожидают, что Украина будет освобождать территории, судя по тому, что они окапываются и строят фортификационные сооружения", – добавил боец.
По его мнению, этому способствуют поставки западного оружия.
"Соответственно, наземное оружие – это классная штука. Чем больше его будет, тем лучше будут позиции украинских защитников и быстрее мы выгоним всех этих негодяев с территории Запорожской области", – подытожил Денисов.
- Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что 3 июля украинские защитники уничтожили в городе базу российских оккупантов на аэродроме.
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