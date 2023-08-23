После катастрофы миссии "Луна-25" РФ вывела на орбиту корабль "Прогресс МС-24"
В среду, 23 августа, состоялся успешный запуск российской ракеты "Союз-2.1а", вынесшей на орбиту грузовой космический корабль "Прогресс МС-24"
Об этом сообщает ТАСС и Синьхуа со ссылкой на российскую космическую корпорацию "Роскосмос".
Ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела на орбиту грузовой космический корабль "Прогресс МС-24" с космодрома Байконур в Казахстане. Ракета стартовала в 03:08 утра по Киеву и отправила космический аппарат на орбиту девять минут спустя.
Полет в Международную космическую станцию продлится около двух суток. Стыковка "Прогресс МС-24" со служебным модулем "Звезда" запланирована на утро 25 августа.
Среди груза, который доставит российский космический корабль - более 1,5 тонны различного оборудования и материалов, 500 кг топлива для заправки станции, 420 кг питьевой воды и 40 кг азота для пополнения атмосферы станции.
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