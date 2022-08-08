Об этом Боднарь рассказал в интервью РБК-Украина .

"Основной тренд – это воздерживаться от этой войны, ведь 78% населения Турции считает, что никого не нужно поддерживать, а защищать свои интересы любой ценой. И в принципе и власть, и оппозиция как раз на эти настроения ориентируются, и политика, которую мы видим – может она нам не нравится – но она такова, исходя из их интересов и общественных настроений", - сказал Боднар.

Он добавил, что 10% граждан Турции считают, что нужно поддерживать Украину, и только 3-4% считают, что нужно принять сторону России.

Боднарь также прокомментировал инцидент во время матча квалификации Лиги чемпионов в Стамбуле, когда фаны "Фенербахче" после пропущенного гола от киевского "Динамо" начали скандировать имя российского диктатора Владимира Путина.

"То, что было на матче "Фенербахче", это была такая попытка чувствительно задеть нашу команду после забитого гола, и потом был довольно эмоциональный уикенд, когда владелец их команды требовал извинений. На самом деле, заявление самой команды говорит о том, что они отмежеваются от этих скандирований.Я получил также письмо от владельца команды, что там нет каких-то предубеждений и ничего общего ни с Турцией, ни с клубом у этих возгласов нет", - пояснил Боднарь.

27 июля во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" победило турецкий "Фенербахче".

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу не пришел на пресс-конференцию после матча с "Фенербахче" из-за возгласов турецких фанатов о Владимире Путине во время игры.

5 августа УЕФА наказал "Фенербахче" из-за поведения фанатов.

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