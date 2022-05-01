После голодовки в оккупированной Буче умерла художница-шестидесятница Любовь Панченко
В возрасте 84 лет умерла украинская художница-шестидесятница Любовь Панченко, голодавшая в оккупированной Буче
Об этом сообщил городской голова Бучи Анатолий Федорук в Facebook .
"Наше общество сейчас понесло большую потерю - Буча и вся Украина обеднели еще один щедрый, неповторимый талант. На 85-м году жизни отошла в вечность почетная гражданка города, лауреатка премии имени Василия Стуса, художница-модельерка Любовь Панченко. Она - из патриотов-шестидесятников, несмотря на давление Кремля, развивали украинскую культуру во времена советской цензуры, все ее творчество имело ярко выраженный украинский колорит, из-за чего Любовь Михайловну преследовали, а ее творчество замалчивали", - написал Федорук.
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