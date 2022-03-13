После гибели американского журналиста представителям СМИ запретили въезжать в Ирпень

Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин, передает Еспресо.TV.

Напомним, в Ирпене российские оккупанты расстреляли корреспондента New York Times.

В то же время в NYT заявили, что погибший в Ирпене журналист не выполнял никаких заданий газеты в Украине.

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"С сегодняшнего дня мы запрещаем въезд журналистов в Ирпень. Таким образом мы хотим уберечь жизнь и им, и нашим защитникам. Я очень прошу всех представителей медиа, а также всех украинцев – не публикуйте в соцсетях наших военнослужащих, их технику или что угодно, что указывало бы на их расположение", - сказал он.Также, по его словам, на период освобождения Ирпеня нельзя переходить мост со стороны Романовки.