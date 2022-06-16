После Германии и Италии: Газпром уменьшает поставки газа во Францию и Австрию
Австрийский концерн OMV получил сообщение о сокращении поставок газа от российской компании "Газпром", а французская энергетическая группа Engie заявила в четверг, что заметила сокращение поставок российского голубого топлива
"Можем подтвердить, что Газпром проинформировал нас об уменьшении объемов поставок газа", – сообщил представитель OMV в четверг, 16 июня, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Krone.
В то же время концерн заверил, что это не отразится на обеспечении австрийских потребителей газом.
"Если будет необходимо, то, учитывая значительно более низкий спрос, эти объемы можно заменить газом из хранилищ и спотового рынка", - добавили в компании.
О сокращении поставок российского газа сегодня заявила также французская энергетическая группа Engie, сообщает Le Figaro.
"Мы действительно видим сокращение поставок, и мы внимательно следим за этой ситуацией, не влияющей на поставки для наших клиентов", – сказал представитель компании без дополнительных подробностей.
Подобные сообщения накануне получили компании в Италии и Германии.
- Напомним, во вторник, 14 июня, российская энергетическая компания объявила, что уменьшает поставки природного газа в Германию через "Северный поток-1" на 40%. В среду, 15 июня, российский монополист во второй раз сократил поставки. Прокачка газа снизится до 67 млн куб. м, что составляет около 40% мощностей.
- Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Габек заявил в среду, что решение российского энергетического гиганта "Газпром" сократить поставки природного газа в Европу через газопровод "Северный поток-1" является политическим.
- Также в среду Eni SpA сообщила, что Газпром проинформировал итальянского энергетического гиганта о том, что он сократит поставки примерно на 15%. Причины сокращения компания не назвала.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.46
Покупка 34.46Продажа 35.29
-
EUR
Покупка 35.85Продажа 37.07
- Актуальное
- Важное