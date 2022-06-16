"Можем подтвердить, что Газпром проинформировал нас об уменьшении объемов поставок газа", – сообщил представитель OMV в четверг, 16 июня, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Krone.

В то же время концерн заверил, что это не отразится на обеспечении австрийских потребителей газом.

"Если будет необходимо, то, учитывая значительно более низкий спрос, эти объемы можно заменить газом из хранилищ и спотового рынка", - добавили в компании.

О сокращении поставок российского газа сегодня заявила также французская энергетическая группа Engie, сообщает Le Figaro.

"Мы действительно видим сокращение поставок, и мы внимательно следим за этой ситуацией, не влияющей на поставки для наших клиентов", – сказал представитель компании без дополнительных подробностей.

Подобные сообщения накануне получили компании в Италии и Германии.

Напомним, во вторник, 14 июня, российская энергетическая компания объявила, что уменьшает поставки природного газа в Германию через "Северный поток-1" на 40%. В среду, 15 июня, российский монополист во второй раз сократил поставки. Прокачка газа снизится до 67 млн куб. м, что составляет около 40% мощностей.

Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Габек заявил в среду, что решение российского энергетического гиганта "Газпром" сократить поставки природного газа в Европу через газопровод "Северный поток-1" является политическим.

Также в среду Eni SpA сообщила, что Газпром проинформировал итальянского энергетического гиганта о том, что он сократит поставки примерно на 15%. Причины сокращения компания не назвала.

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