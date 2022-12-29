Об этом сообщает РТС.

Глава правительственного представительства Сербии в Косово Петарь Петкович заявил, что Белград получил от Европейского Союза и Соединенных Штатов "надежные гарантии".

По его словам, речь идет об освобождении серба-полицейского Деяна Пантича из-под стражи, заверения в отсутствии списков косовских сербов, которые Приштина намерена арестовать, а также гарантии от миротворческих сил НАТО KFOR, что силы безопасности Косово не смогут заходить в северные муниципалитеты без их предварительного согласия.

Он отметил, что Вучич провел "серьезную и тяжелую" встречу с представителями сербов с севера Косово.

"Он призвал наших сербов убрать баррикады. Они сказали, что доверяют только ему, а не премьер-министру Косово Альбину Курти. Учитель сказал им вернуться на север Косово и представить эти гарантии людям", - сказал Петкович.

Двусторонняя напряженность обострилась с прошлого месяца, когда этнические сербы на севере Косово уволились с работы в государственных учреждениях, включая полицию и судебную систему, из-за решения косовского правительства заменить сербские автомобильные номерные знаки.

Сербы на севере Косово возводят баррикады и блокируют дороги в течение трех недель после ареста косовской полицией бывшего полицейского Деяна Пантича. Его освобождение было одним из главных требований протестующих.

Напомним, Государственный департамент США обнародовал сегодня, 28 декабря, совместное заявление Европейского союза и США по поводу эскалации напряженности на севере Косово.

Отметим, 28 декабря США и ЕС призвали Косово и Сербию в деэскалацию.

Напомним, 10 декабря сообщалось, что Косово перенесло выборы в населенных сербами районах с 18 декабря на 23 апреля 2023 года из-за повышенного уровня опасности. А сотни сербов в Косово соорудили баррикады на дорогах Севера страны, так что они заблокировали движение транспорта на основных пунктах пропуска с Сербией. Для перекрытия движения использовались грузовики, машины скорой помощи и сельскохозяйственная техника. Это произошло на фоне роста напряженности, которая отмечалась взрывами, стрельбой и нападением на полицейский патруль 8 декабря.

16 декабря правительство Сербии направило миротворческому контингенту НАТО KFOR запрос с просьбой разрешить стране направить в Косово около 1000 полицейских и армейцев.

В этот же день Сербия пригласила у НАТО разрешение на введение своих войск в Косово.

17 декабря премьер-министр Косово Альбин Курти предупредил о попытках России повысить напряженность в отношениях между его страной и Сербией из-за того, что война в Украине для Москвы идет неудачно.

Уже 26 декабря сербские военнослужащие были приведены в состояние повышенной боевой готовности. А 27 декабря сербы начали возводить новые баррикады на севере Косово, впервые перекрыв улицы в центре одного из главных городов - Митровицы.

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