После Facebook и Instagram: в Канаде Google будет удалять ссылки на местные новости из-за закона об оплате медийщикам
Google заявила, что будет блокировать канадские новости на своих платформах из-за нового закона, согласно которому такие компании, как Google и Meta, должны заключать соглашения с поставщиками новостей
Об этом пишет BBC .
Сам законопроект вступит в силу через полгода.
Google приняла соответствующее решение после того, как Meta объявила, что ограничит доступ к канадским новостям.
ВВС отмечает, что подобный закон уже был введен в Австралии, однако после временной блокировки новостей он был пересмотрен и откорректирован. С тех пор Google и Meta заключили более 30 сделок с австралийскими медиакомпаниями.
Ранее Google уже назвал канадский закон "нетрудоспособным" в его нынешнем виде и предложил поправки. В ответ канадское правительство заявило, что такое законодательство поможет обеспечить справедливую оплату новостным изданиям, в том числе имеющим проблемы.
"Это необходимо для повышения справедливости на канадском рынке цифровых новостей", – говорится в сообщении.
Независимый бюджетный орган канадского парламента обнаружил, что медиа могут получать до 329 миллионов канадских долларов (это 248 миллионов долларов США) в год от цифровых платформ.
Google не уточняет, как долго будет продолжаться блокировка канадских новостей и будут ли канадским пользователям показывать в поисковике новости о Канаде от СМИ, не находящихся в этой стране.
"Теперь мы сообщили правительству, что, когда закон вступит в силу, нам, к сожалению, придется удалить ссылку на канадские новости из наших продуктов Search, News and Discover в Канаде", - говорится в сообщении Google.
- Компания Meta закроет доступ к новостям пользователям Facebook и Instagram в Канаде, как только вступит в силу закон об онлайн-новостях, обязывающий интернет-гигантов платить издателям новостей.
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