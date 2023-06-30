Об этом пишет BBC .

Сам законопроект вступит в силу через полгода.

Google приняла соответствующее решение после того, как Meta объявила, что ограничит доступ к канадским новостям.

ВВС отмечает, что подобный закон уже был введен в Австралии, однако после временной блокировки новостей он был пересмотрен и откорректирован. С тех пор Google и Meta заключили более 30 сделок с австралийскими медиакомпаниями.

Ранее Google уже назвал канадский закон "нетрудоспособным" в его нынешнем виде и предложил поправки. В ответ канадское правительство заявило, что такое законодательство поможет обеспечить справедливую оплату новостным изданиям, в том числе имеющим проблемы.

"Это необходимо для повышения справедливости на канадском рынке цифровых новостей", – говорится в сообщении.

Независимый бюджетный орган канадского парламента обнаружил, что медиа могут получать до 329 миллионов канадских долларов (это 248 миллионов долларов США) в год от цифровых платформ.

Google не уточняет, как долго будет продолжаться блокировка канадских новостей и будут ли канадским пользователям показывать в поисковике новости о Канаде от СМИ, не находящихся в этой стране.

"Теперь мы сообщили правительству, что, когда закон вступит в силу, нам, к сожалению, придется удалить ссылку на канадские новости из наших продуктов Search, News and Discover в Канаде", - говорится в сообщении Google.