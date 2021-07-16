После Евро-2020 подорожали сразу 5 футболистов сборной Украины
По итогам чемпионата Европы выросла цена на пятерых футболистов сборной Украины
Об этом сообщает Transfermarkt.
В частности, защитник английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко добавил в цене на 3 млн евро и теперь стоит 28 млн евро. Нападающий бельгийского "Гента" Роман Яремчук подорожал на 2,5 млн - до 17,5 млн евро.
Существенно возросла цена центрального защитника "Динамо" Илью Забарного - с 6 млн евро до 11 млн евро. Голкипер киевского клуба Георгии Бущан теперь стоит вдвое больше - 7,5 млн евро. А стоимость автора победного гола сборной Украины в ворота Швеции в 1/8 финала Евро-2020 форварда "Днепра-1" Артема Довбика выросла на 500 тыс. евро и теперь составляет 1,5 млн евро.
На чемпионате Европы сборная Украины впервые в своей истории вышла в плей-офф и дошла до четвертьфинала.
- Напомним, 3 июля сборная Украины уступила Англии в четвертьфинале чемпионата Европы и прекратила выступления на турнире.
- Андрей Шевченко заявил, что гордится выступлением своей команды на Евро-2020.
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