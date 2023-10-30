После еврейского погрома в Дагестане Путину сложно будет делать вид, что РФ религиозно толерантна, - ISW

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что пресс-секретарь главного раввината России в Дагестане Овадя Исаков 29 октября заявил, что сотни еврейских семей в Дагестане должны вообще покинуть Дагестан и Россию, потому что "Россия – не спасение", поскольку "там тоже были погромы".

Президент России Владимир Путин 25 октября на встрече с лидерами нескольких российских религиозных организаций, в том числе лидерами иудейской и исламской конфессий, отметил свою страну как "мир религиозной гармонии".

Аналитики подчеркивают, что Кремль, вероятно, преследует цель представить Россию как страну, способную защитить свои религиозные меньшинства, чтобы заслужить приверженность мусульманской и еврейской аудитории на фоне войны Израиля и ХАМАСа. А также РФ пытается приуменьшить напряженность, вызванную все более ультранационалистической русской православной церковью.

В то же время в Институте отметили, что в Кремле до сих пор не отреагировал на погром и, похоже, оставили объяснение ситуации на региональные власти.