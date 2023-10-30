После еврейского погрома в Дагестане Путину сложно будет делать вид, что РФ религиозно толерантна, - ISW
Из-за еврейского погрома в Махачкале Кремлю, вероятно, будет трудно заверить избирателей, что ситуация под контролем, и убедить еврейскую аудиторию, что их меньшинства в безопасности, несмотря на усилия, представить РФ как религиозно толерантную страну
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Отмечается, что пресс-секретарь главного раввината России в Дагестане Овадя Исаков 29 октября заявил, что сотни еврейских семей в Дагестане должны вообще покинуть Дагестан и Россию, потому что "Россия – не спасение", поскольку "там тоже были погромы".
Президент России Владимир Путин 25 октября на встрече с лидерами нескольких российских религиозных организаций, в том числе лидерами иудейской и исламской конфессий, отметил свою страну как "мир религиозной гармонии".
Аналитики подчеркивают, что Кремль, вероятно, преследует цель представить Россию как страну, способную защитить свои религиозные меньшинства, чтобы заслужить приверженность мусульманской и еврейской аудитории на фоне войны Израиля и ХАМАСа. А также РФ пытается приуменьшить напряженность, вызванную все более ультранационалистической русской православной церковью.
В то же время в Институте отметили, что в Кремле до сих пор не отреагировал на погром и, похоже, оставили объяснение ситуации на региональные власти.
- В воскресенье, 29 октября, в аэропорту Махачкалы в столице Дагестана несколько тысяч человек протестуют против самолета с израильтянами. Митингующие скандируют лозунги в поддержку Палестины.
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