После Эрдогана протокол о вступлении Швеции в НАТО подписал спикер парламента Турции

Об этом сообщает TRT Haber.

"Законопроект об утверждении протокола о присоединении Швеции к Североатлантическому договору был подписан спикером парламента Нуманом Куртулмушем и передан в комитет по иностранным делам Великого национального собрания Турции", - сообщает телеканал.

В обосновании протокола указано, что Турция обращалась в Финляндию и Швецию с просьбой принять конкретные шаги для решения ее законных проблем безопасности, особенно по борьбе с терроризмом и снятию санкций и ограничений на экспорт продукции оборонной промышленности.

В протоколе также указано, что Протокол о вступлении Финляндии был одобрен Турцией и страна вступила в НАТО 4 апреля 2023 года, в то время как Швеция обязалась на самом высоком уровне представить дорожную карту для выполнения своих обязательств, зафиксированных в Трехстороннем меморандуме.

"Учитывая наши двусторонние отношения со Швецией и уровень, которого эта страна достигла в плане всестороннего партнерства и оперативной совместимости с НАТО, было сделано заключение, что членство Швеции в НАТО будет способствовать евроатлантической безопасности, включая безопасность Турции", - говорится в протоколе.

Вступление Швеции в НАТО

В 2022 году после широкомасштабного нападения РФ на Украину Швеция и Финляндия вместе подали заявки на присоединение к НАТО, но столкнулись с неожиданными возражениями со стороны Турции.

После вступления Финляндии в НАТО, Байден призвал Турцию и Венгрию ратифицировать заявку Швеции.

14 июня США заблокировали продажу HIMARS Венгрии из-за препятствования вступлению Швеции в НАТО.

5 июля США призвали Турцию и Венгрию как можно скорее одобрить членство Швеции в НАТО, поскольку эта страна выполнила все требования и обязательства.

9 июля президент США Джо Байден разговаривал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом накануне саммита НАТО в Вильнюсе, во время разговора они обсудили вступление Швеции в НАТО.

10 июля Эрдоган заявил , что Анкара одобрит вступление Швеции в НАТО после того, как для Турции откроют путь к присоединению к Европейскому Союзу.

26 сентября стало известно, что Эрдоган выполнит свое обещание ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО, если администрация президента США Джо Байден откроет путь к продаже истребителей F-16 Анкари.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон 14 октября заявил , что Турция не выдвигает перед его страной требований для обеспечения ратификации ее заявки на вступление в НАТО, и ожидает, что это произойдет "относительно скоро".

23 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес в парламент на рассмотрение протокол о вступлении Швеции в Североатлантический альянс.