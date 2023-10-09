После экстренного заседания Совбеза ООН никаких решений не было принято, - CNN
После экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке не было принято никаких действий и никаких решений
Об этом пишет CNN.
"Я не хочу вдаваться в то, что на самом деле обсуждалось на брифинге, но есть большое количество стран, осудивших атаки ХАМАС. Они очевидно, не все (осуждают нападение), и я не очень хочу вдаваться в это. Я думаю, вы, вероятно, , сможете разгадать одно из них без моих слов", - заявил заместитель посла США в ООН Роберт Вуд.
По его словам, ситуация все еще нестабильна и очень опасна.
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Он добавил, что чиновники настойчиво работают, чтобы попытаться предотвратить распространение конфликта в регионе: "Важно, чтобы мировое сообщество осудило, решительно осудило это неспровоцированное вторжение, террористические атаки и происходящие действия".
Когда его спросили о тяжелом положении палестинцев в регионе, Вуд сказал, что они осуждают атаки на мирных жителей, пострадавших или убитых в любой точке мира.
ХАМАС следует осуждать, пока он не прекратит свою насильственную террористическую деятельность, добавил он.
События в Израиле
Утром субботы, 7 октября 2023, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.
Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.
Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ".
Для ударов по командным пунктам палестинцев ЦАГАЛ активно задействовал авиацию. Также начата зачистка оккупированных ХАМАСом общин.
Кроме того, велика угроза, что с севера по Израилю может ударить шиитская "Хезболла", ведь ее главный партнер и поставщик Исламская Республика Иран (ИРИ) призвала джихадистов "освободить Иерусалим".
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