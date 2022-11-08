Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"В воскресенье во время марафона на "Эспрессо" спонтанно решили помочь бойцам на самом горячем Донецком направлении и собрать средства на Starlink, чтобы защитники имели связь с собратьями и семьями. Украинцы невероятные! Со всей Украины поступало от 10 до 2000 грн. Меня это поразило, я чувствую поддержку. Люди присылают не только деньги, люди посылают эмоции. Всем огромная благодарность! Для нашего подразделения важно иметь связь с родными", - подчеркнул Лысенко.

Боец батальона "Свобода" Нацгвардии Украины отметил, что за час после эфира на "Эспрессо" от украинцев поступило денег на три Starlink.

"На передке у ребят нет Starlink. У командира тоже нет Starlink, он не может сообщить матерям, женам и родственникам, что с ребятами все хорошо. Если бы у нас было больше Starlink, то родные были бы спокойны и мы могли бы оперативно понимать оперативную информацию", - отметил Лысенко.

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