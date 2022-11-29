После двух месяцев скидок Starlink повысил цены на услуги для украинцев
В компании Starlink решили снова поднять цены на услуги для украинцев, после того как три месяца назад снизили их стоимость
Об этом сообщает ain.ua.
Отмечают, что уведомление о повышении цен поступило на почты всем пользователям Starlink. Так, ежемесячная стоимость услуг компании вырастет до 75 долларов. Новая цена для подписки вступит в силу с 29 декабря 2022 года. Раньше за подписку нужно было заплатить 60 долларов.
Издание "НВ" добавляет , что также вырастет и стоимость на терминалы Starlink - она составит 700 долларов. Раньше терминал стоил 358 долларов.
- 29 ноября стало известно, что Министерство цифровой трансформации намерено закупить для Украины еще несколько тысяч терминалов спутниковой связи Starlink.
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