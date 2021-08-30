После ДТП нардеп Трухин сбежал из Украины, его готовятся объявить в розыск Интерпола, - политтехнолог

Об этом пишет в Facebook политолог Алексей Голобуцкий.



"По моей информации, народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин уже покинул территорию Украины. Его готовятся объявить в розыск Интерпола. Напомню, по данным СМИ, этот избранник умудрился совершить пьяное ДТП в Киеве, в Дарницком районе - на въезде с Бориспольской трассы ", - утверждает он.



Политолог напоминает, что Александр Трухин возглавляет отделение партии "Слуга народа" в Полтавской области. Утром 23 августа в Полтаве он участвовал в торжественных мероприятиях по случаю Дня государственного флага.



"В Полтаве, по информации СМИ, обмыв это дело в компании с председателем ОГА Олегом Синегубовым и председателем облсовета Александром Беленьким - с 11:00 до 12:00 обедал и пил виски в полтавском ресторане "Лилея", - сообщает подробности блогер.



В 15:45 того же дня, уже в Киеве, по данным Голобуцкого, Audi Трухина, нарушив безопасную дистанцию, на большой скорости въехала в Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.



"В результате ДТП телесные повреждения получили шесть человек, среди которых двое детей, председатель комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Луче и его помощник Роман Лишень. И вот наши доблестные правоохранители "случайно упустили" нардепа от правящей партии, которому удалось бежать за границу", - резюмирует политолог.