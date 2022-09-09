После дронов для России еще и кибератаки. США ввели новые санкции против Ирана
США ввели санкции против министерства разведки и безопасности Ирана из-за преступной кибердеятельности
Об этом сообщает госдепартамент США.
По данным госдепа, в июле 2022 года киберпреступники при спонсорстве Ирана нарушили работу компьютерных систем правительства Албании. Поэтому была остановлена работа государственных органов.
В США установили, что по крайней мере с 2007 года министерство разведки и безопасности Ирана финансировало и способствовало кибератакам на ряд государственных и частных организаций. Такие действия могли нанести серьезный вред государствам.
"Кибератаки Ирана, нацеленные на гражданские правительственные службы и секторы критической инфраструктуры, могут нанести серьезный ущерб этим службам и пренебречь нормами ответственного поведения государств в мирное время в киберпространстве", - говорится в сообщении.
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