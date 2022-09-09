Об этом сообщает госдепартамент США.

По данным госдепа, в июле 2022 года киберпреступники при спонсорстве Ирана нарушили работу компьютерных систем правительства Албании. Поэтому была остановлена работа государственных органов.

В США установили, что по крайней мере с 2007 года министерство разведки и безопасности Ирана финансировало и способствовало кибератакам на ряд государственных и частных организаций. Такие действия могли нанести серьезный вред государствам.

"Кибератаки Ирана, нацеленные на гражданские правительственные службы и секторы критической инфраструктуры, могут нанести серьезный ущерб этим службам и пренебречь нормами ответственного поведения государств в мирное время в киберпространстве", - говорится в сообщении.

8 сентября США ввели санкции против Ирана за поставку дронов России.

31 августа в Белом доме официально заявили , что Иран передал России беспилотники.

Ранее The Washington Post сообщила , что 19 августа из Ирана в Россию вылетели грузовые самолеты с первой партией БПЛА, которые Москва будет использовать в войне против Украины.