После действий оккупантов в Буче трудно отрицать, что РФ совершает геноцид в Украине, - Дуда

Об этом он сказал в интервью CNN.

Президента Польши спросили, согласен ли он с оценкой президента Украины Владимира Зеленского, что действия РФ в Буче являются геноцидом.

"Это, конечно, трудно отрицать. Это преступление, имеющее признаки геноцида, особенно если посмотреть на контекст разных разговоров, которые велись", - подчеркнул Дуда.

Он отметил, что Россия не скрывала своих целей по поводу "денатификации" Украины. По его словам, это свидетельствует о том, что россияне искали вымышленный повод "для того, чтобы осуществить резню".

"То, что гибнут мирные жители Украины, четко показывает, какова цель российского вторжения. Цель этого вторжения – просто уничтожить украинскую нацию", - добавил глава Польши.

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