После действий оккупантов в Буче трудно отрицать, что РФ совершает геноцид в Украине, - Дуда
Президент Польши Анджей Дуда считает, что действия Российской Федерации на территории Украины есть геноцидом, особенно после событий в Буче
Об этом он сказал в интервью CNN.
Президента Польши спросили, согласен ли он с оценкой президента Украины Владимира Зеленского, что действия РФ в Буче являются геноцидом.
"Это, конечно, трудно отрицать. Это преступление, имеющее признаки геноцида, особенно если посмотреть на контекст разных разговоров, которые велись", - подчеркнул Дуда.
Он отметил, что Россия не скрывала своих целей по поводу "денатификации" Украины. По его словам, это свидетельствует о том, что россияне искали вымышленный повод "для того, чтобы осуществить резню".
"То, что гибнут мирные жители Украины, четко показывает, какова цель российского вторжения. Цель этого вторжения – просто уничтожить украинскую нацию", - добавил глава Польши.
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