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Эксклюзив

После деоккупации всех территорий Украине не нужны никакие переговоры с Россией, - дипломат Чалый

7 августа, 2023 понедельник
20:58
Война с Россией

Дипломат Валерий Чалый уверен, что сценарий без формального завершения войны, однако с достижением целей для Украины является лучшим развитием событий

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"У нас очень много понятий, которые толкуются по-разному. Сейчас все говорят о саммите, однако это всего лишь встреча. Украина не получила никаких гарантий безопасности. О НАТО вообще никто не говорит. Сейчас наша делегация в Саудовской Аравии заявила о том, что после саммита лидеров по украинской Формуле мира состоится саммит с Россией. Однако я не понимаю, как это будет происходить", - пояснил Чалый.

Дипломат подчеркнул, что для Украины наибольшим успехом будет освобождение всех оккупированных территорий.

"Наш успех будет в случае деоккупации всех территорий. А это значит, что никаких переговоров с РФ не должно быть. То есть будет факт закрепления территориальной целостности Украины и дальше, я надеюсь, гарантии безопасности через членство в НАТО. Для чего после этого всего какие-либо переговоры с Россией?! Если мы на юридическом уровне начнем переговоры с Россией, то можно забыть о Гааге для Путина и санкциях, а угроза никуда не исчезнет со стороны РФ, поэтому сценарий без формального завершения войны, однако с достижением наших целей является лучшим развитием событий", - добавил он.

Встреча советников по нацбезопасности в Джидде

В эти выходные 5-6 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры с участие более чем 40 стран о путях прекращения войны в Украине. Встреча проходила на уровне советников по национальной безопасности. Как звучало ранее в прессе, именно Саудовская Аравия как место встречи была выбрана для того, чтобы попытаться заставить ведущие страны мира, которые до сих пор придерживаются нейтралитета, поддержать именно украинские принципы завершения войны.

Это уже вторая встреча на уровне советников по нацбезопасности и политических директоров по ключевым принципам мира на основе Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщал накануне обсуждений в Джидде заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, после успеха консультаций в похожем формате в Копенгагене 24 июня количество участников увеличилось с 15 до почти 40. Также были привлечены дополнительные страны Глобального Юга.

Подробности саммита в Саудовской Аравии в текстовом онлайне Еспресо.TV.

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