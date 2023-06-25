Об этом в эфире Еспресо заявил городской голова Львова Андрей Садовый.

Он привел пример сотрудничества местного самоуправления и государственной власти в Германии.

После Второй мировой войны Германия показала очень быстро динамику развития. Да, была поддержка американцев, других стран, но каждая община имеет свою стратегию. И эта стратегия синхронизирована со стратегией государства. Есть профильное министерство, которое помогает общинам синхронизировать жизнь - где-то добавили, где-то подправили, международные средства. Это дает невероятную синергию", - сказал Садовый.

Мэр считает, что сегодня у украинской мечты два крыла - это народ и армия.

"Нет местной, государственной власти – есть единая сила. После деоккупации нашей земли нам нужно выстраивать сотрудничество – местная власть и государственная власть – и вместе работать. Должна быть вот эта синергия. Очень часто люди, которые имеют большие полномочия в государстве просто этого не понимают, потому что никогда не имели этого опыта, а это важно", – подытожил Садовый.