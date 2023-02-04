После деоккупации в Киевской области обнаружили тела 1369 мирных жителей, убитых россиянами
В Киевской области после деоккупации региона от РФ обнаружены тела 1369 мирных жителей, убитых россиянами, 197 человек еще не удалось идентифицировать, 300 человек - без вести пропали
Об этом сообщил руководитель Национальной полиции Украины в Киевской области Андрей Небитов.
"На Киевщине уже обнаружили 1369 тел убитых оккупантами мирных жителей, 197 тел граждан остаются неидентифицированными. 300 человек сейчас числятся без вести пропавшими", - сообщил Андрей Небитов.
Так, отмечается, что правоохранители в Киевской области открыли более 10 тыс. уголовных производств по факту совершения военных преступлений армией РФ.
"Также следует отметить, что правоохранители вручили более 50 подозрений военным РФ за совершение зверств на территории области", - сказал руководитель Нацполиции в Киевской области.
- Напомним, оккупанты в дальнейшем совершают военные преступления: захватчики принудительно перевезли в Россию более 14 тыс. детей с захваченных территорий Украины
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