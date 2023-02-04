После деоккупации в Киевской области обнаружили тела 1369 мирных жителей, убитых россиянами

Об этом сообщил руководитель Национальной полиции Украины в Киевской области Андрей Небитов.

"На Киевщине уже обнаружили 1369 тел убитых оккупантами мирных жителей, 197 тел граждан остаются неидентифицированными. 300 человек сейчас числятся без вести пропавшими", - сообщил Андрей Небитов.

Так, отмечается, что правоохранители в Киевской области открыли более 10 тыс. уголовных производств по факту совершения военных преступлений армией РФ.

"Также следует отметить, что правоохранители вручили более 50 подозрений военным РФ за совершение зверств на территории области", - сказал руководитель Нацполиции в Киевской области.