После деоккупации тем, кто принудительно получил паспорта РФ, нужно будет дать время, чтобы их сдать, - Лубинец

Об этом он сказал корреспонденту Эспрессо Екатерине Пашко.

"После моего заявления о незаконном получении российских паспортов на временно оккупированных территориях, а я всегда даю 2 совета: выехать с этой территории, а если не можете уехать, если для того чтобы выжить нужно получить российский паспорт – берите. После этого моего заявления, мы начали получать официальные сообщения: я такой-то сообщаю Уполномоченному ВРУ по правам человека Лубинцу Дмитрию Олеговичу, что я принудительно получил паспорт гражданина РФ", – рассказал омбудсмен.

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Лубинец отметил, что люди через разные инструментарии сообщают, что когда вернется эта территория, они придут и покажут, "что я не просто взял паспорт, я даже сообщил Лубинцу, я признаю, что это было принудительно".

"Для меня это дополнительный аргумент, что мы как государство не должны наказывать за российские паспорта. Я знаю, что сейчас нарабатывается отдельный законопроект, где, по моему мнению, нардепы слышат этот аргумент, они сейчас рассматривают срок после деоккупации, чтобы каждый гражданин и гражданка Украины официально обратились, сообщили, что они были принудительно паспортизированы, что у них есть российский паспорт, чтобы они сдали его и, таким образом, показали, что такая процедура проходила незаконно", - добавил он.

Что известно о принудительной паспортизации на ВОТ Украины

В июне сообщалось, что россияне на временно оккупированных территориях Луганской области угрожают лишить зарплат коммунальщиков, которые не оформят паспорта РФ. Также известно, что захватчики обещали деньги родителям за то, что их дети-подростки получат российские паспорта.

В сентябре в ОВА отметили , что российская оккупационная "власть" Луганщины решила осуществлять выплаты за рождение ребенка только через 5 лет со дня получения им гражданства РФ. Это вроде бы должно сократить расходы государственного бюджета агрессора.

Также 26 сентября сообщалось , что оккупационные "власти" Луганской области шантажируют местных жителей уменьшением суммы выплат, если их дети не получат российский паспорт до 14 лет.