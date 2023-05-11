Об этом начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов сказал в интервью Укринформу .

"С момента деоккупации уже найдено 1374 тела наших соотечественников. По данным экспертов, 717 человек убиты из огнестрельного оружия", - рассказал он.

"К сожалению, до сих пор остается неопознанным 191 тело. Пропавшими без вести считается 281 человек", - добавил Небитов.

Он отметил, что на Киевщине было обнаружено 15 мест массового захоронения людей, а также три застенки.