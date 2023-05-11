После деоккупации Киевщины до сих пор не опознанным остается 191 тело, а пропавшими без вести – 281 человек
После деоккупации Киевской области весной 2022 года до сих пор не опознанным остается 191 тело убитого оккупантами украинца, а пропавшими без вести считают 281 человека
Об этом начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов сказал в интервью Укринформу .
"С момента деоккупации уже найдено 1374 тела наших соотечественников. По данным экспертов, 717 человек убиты из огнестрельного оружия", - рассказал он.
"К сожалению, до сих пор остается неопознанным 191 тело. Пропавшими без вести считается 281 человек", - добавил Небитов.
Он отметил, что на Киевщине было обнаружено 15 мест массового захоронения людей, а также три застенки.
- Со 2 мая в Украине заработал Единый реестр пропавших без вести.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.33
Покупка 37.33Продажа 37.9
-
EUR
Покупка 40.8Продажа 41.72
- Актуальное
- Важное