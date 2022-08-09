После деоккупации Херсона начнется освобождение Запорожской области, - капеллан Национальной гвардии Кравчук
Капеллан части 3026 Национальной гвардии Украины Денис Кравчук убежден, что после освобождения Херсона начнется деоккупация Запорожской области
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Я считаю, что основные военные действия будут разворачиваться в Херсонской области. Очевидно, что наши войска ждут пока россияне стянут на это направление больше техники и живой силы. То же касается и Запорожского направления. После деоккупации Херсона будет освобождена временно оккупированная территория Запорожской области" , – рассказал Кравчук.
Капеллан отметил, что военное командование ВСУ пытается минимизировать потери украинских военных.
"Наше военное командование ценит жизнь наших бойцов. Наступательные действия связаны с большими потерями. Поэтому наши контрнаступательные действия идут медленно, однако они успешны и с минимальными потерями", - добавил он.
- За прошедшие сутки, 8 августа, на Южном направлении украинские защитники ликвидировали 23 военных РФ , а также уничтожили ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", танк Т-72 и самоходную гаубицу "Мста-С".
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