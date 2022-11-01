После демарша России Украина запускает проект "Дунайский зерновой путь"
Украинское дунайское пароходство (УДП) начинает проект "Дунайский зерновой путь" после выхода России из "зерновой инициативы"
Об этом сообщил генеральный директор УДП Дмитрий Москаленко в Facebook.
"Еще летом мы предполагали, что РФ может в любой момент попытаться сорвать "Зерновую инициативу". Поэтому упорно и системно развивали наш проект "Дунайский зерновой путь", – написал он.
Отмечается, что УДП инвестировало в создание собственной перевалки зерновых, а также договорилось с румынской компанией TTS о более быстрой и эффективной схеме перевалки в порту Констанцы.
Москаленко добавил, что Дунайский зерновой путь уже начинает работать. Таким образом, речь идет о безопасной и гарантированной доставке аграрной продукции из речного порта сразу на морское судно большого тоннажа. Логистическую связь будет осуществлять и контролировать УДП.
В пароходстве ожидают, что в результате более быстрого процесса погрузки и разгрузки среднее время оборота каравана сократится примерно на 30%. А владельцам груза не придется нести убытки вследствие длительных ожиданий в очереди у терминала.
Также суда будут оснащены системами онлайн-контроля, видеонаблюдения, количество судоводов в экипаже вырастет. Это позволит баржевому каравану совершать до двух рейсов в месяц.
На втором этапе проекта предполагается строительство новых барж. Также в ближайшее время начинается модернизация тяги – капитальный ремонт самоходного флота с заменой двигателей.
- Напомним, 29 октября Россия заявила, что останавливает участие в реализации "зернового соглашения" якобы из-за "теракта" в Севастопольской бухте в субботу утром. В Минобороны РФ заявили, что целью атаки в Севастопольской бухте стали корабли Черноморского флота, якобы привлеченные к обеспечению безопасности зернового коридора.
- НАТО и ЕС призывают Россию срочно вернуться к "зерновому соглашению".
- Украина, ООН и Турция заявили о действии зернового соглашения, РФ требует дополнительных "гарантий безопасности".
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