Об этом сообщил генеральный директор УДП Дмитрий Москаленко в Facebook.

"Еще летом мы предполагали, что РФ может в любой момент попытаться сорвать "Зерновую инициативу". Поэтому упорно и системно развивали наш проект "Дунайский зерновой путь", – написал он.

Отмечается, что УДП инвестировало в создание собственной перевалки зерновых, а также договорилось с румынской компанией TTS о более быстрой и эффективной схеме перевалки в порту Констанцы.

Москаленко добавил, что Дунайский зерновой путь уже начинает работать. Таким образом, речь идет о безопасной и гарантированной доставке аграрной продукции из речного порта сразу на морское судно большого тоннажа. Логистическую связь будет осуществлять и контролировать УДП.

В пароходстве ожидают, что в результате более быстрого процесса погрузки и разгрузки среднее время оборота каравана сократится примерно на 30%. А владельцам груза не придется нести убытки вследствие длительных ожиданий в очереди у терминала.

Также суда будут оснащены системами онлайн-контроля, видеонаблюдения, количество судоводов в экипаже вырастет. Это позволит баржевому каравану совершать до двух рейсов в месяц.

На втором этапе проекта предполагается строительство новых барж. Также в ближайшее время начинается модернизация тяги – капитальный ремонт самоходного флота с заменой двигателей.

Напомним, 29 октября Россия заявила, что останавливает участие в реализации "зернового соглашения" якобы из-за "теракта" в Севастопольской бухте в субботу утром. В Минобороны РФ заявили, что целью атаки в Севастопольской бухте стали корабли Черноморского флота, якобы привлеченные к обеспечению безопасности зернового коридора.

НАТО и ЕС призывают Россию срочно вернуться к "зерновому соглашению".

Украина, ООН и Турция заявили о действии зернового соглашения, РФ требует дополнительных "гарантий безопасности".

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