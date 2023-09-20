После четырех дней роста цена на нефть упала накануне заседания ФРС
По состоянию на среду, 20 сентября, цены на нефть продолжают падать после того, как они поднимались накануне. Вероятно, это связано с заседанием резервной системы США
Об этом сообщает Enkorr.
Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонском рынке ICE Futures к 08:10 по киевскому времени стоят $93,51 за баррель, что на 83 цента (0,88%) меньше, чем на закрытии предыдущего дня. На Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) цена октябрьских фьючерсов на нефть WTI снизилась на 82 цента (0,9%) и составила $90,38 за баррель.
Октябрьские контракты на WTI истекают в среду. Наиболее активны ноябрьские фьючерсы, которые подешевели на 74 цента (0,82%) и составляют $89,74 за баррель.
По словам старшего рыночного аналитика DTN Троя Винсента, нефтяное ралли может прекратиться, если изменятся фундаментальные факторы.
"При текущих ценах снижен спрос на импортную нефть со стороны Китая и рост экспорта его нефтепродуктов, наверное, помогут сдержать это ралли в краткосрочной перспективе. Если так и произойдет – и особенно если станет ослабевать спрос в других регионах, – Саудовская Аравия может быстро изменить мнение , как далеко она готова зайти с добровольным сокращением добычи", – заявил Винсент.
Рыночные участники ожидают результатов сентябрьского заседания руководителей Федеральной резервной системы США (ФРС), которое состоится в среду в 21:00 по киевскому времени. По мнению экспертов по Уолл-стрит, американский регулятор не изменит процентную ставку, которая сейчас составляет 5,25-5,5% годовых.
Что предшествовало
30 августа стоимость нефти продолжала расти после того, как отраслевые данные показали значительное сокращение запасов в США, крупнейшем потребителе топлива в мире, а также из-за урагана в Мексиканском заливе, который держал инвесторов в напряжении.
После резкого скачка цен накануне, утром 1 сентября мировые цены на нефть продолжили умеренно расти.
Цены на нефть ослабли в четверг, 7 сентября, поскольку опасения по поводу спроса из-за сезонного замедления зимой и неопределенных экономических перспектив для Китая, а ожидания сокращения поставок от Саудовской Аравии и России не смогли поддержать цены.
11 сентября нефть снизилась в цене после того, как Саудовская Аравия и Россия продлили добровольные ограничения добычи, поднявшие цены до рекордных уровней за последние 10 месяцев.
По состоянию на 14 сентября ноябрьские контракты на нефть Brent на бирже ICE Futures в Лондоне росли на $0,46 (на 0,5%), достигая $92,34 за баррель.
В понедельник, 18 сентября, цены на нефть продолжили расти после того, как на прошлой неделе они показали сильный рост. По итогам недели стоимость Brent увеличилась на 3,6%, а WTI – на 3,7%.
19 сентября нефть дорожала четвертый день подряд, поскольку низкий уровень добычи сланцевой нефти в США повлек за собой дальнейшие ограничения предложения на рынке. Это произошло на фоне продолжающегося снижения добычи Саудовской Аравией и Россией.
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