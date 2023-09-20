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После четырех дней роста цена на нефть упала накануне заседания ФРС

20 сентября, 2023 среда
10:21
Экономика

По состоянию на среду, 20 сентября, цены на нефть продолжают падать после того, как они поднимались накануне. Вероятно, это связано с заседанием резервной системы США

Об этом сообщает Enkorr.

Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонском рынке ICE Futures к 08:10 по киевскому времени стоят $93,51 за баррель, что на 83 цента (0,88%) меньше, чем на закрытии предыдущего дня. На Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) цена октябрьских фьючерсов на нефть WTI снизилась на 82 цента (0,9%) и составила $90,38 за баррель.

Октябрьские контракты на WTI истекают в среду. Наиболее активны ноябрьские фьючерсы, которые подешевели на 74 цента (0,82%) и составляют $89,74 за баррель.

По словам старшего рыночного аналитика DTN Троя Винсента, нефтяное ралли может прекратиться, если изменятся фундаментальные факторы.

"При текущих ценах снижен спрос на импортную нефть со стороны Китая и рост экспорта его нефтепродуктов, наверное, помогут сдержать это ралли в краткосрочной перспективе. Если так и произойдет – и особенно если станет ослабевать спрос в других регионах, – Саудовская Аравия может быстро изменить мнение , как далеко она готова зайти с добровольным сокращением добычи", – заявил Винсент.

Рыночные участники ожидают результатов сентябрьского заседания руководителей Федеральной резервной системы США (ФРС), которое состоится в среду в 21:00 по киевскому времени. По мнению экспертов по Уолл-стрит, американский регулятор не изменит процентную ставку, которая сейчас составляет 5,25-5,5% годовых.

Что предшествовало

30 августа стоимость нефти продолжала расти после того, как отраслевые данные показали значительное сокращение запасов в США, крупнейшем потребителе топлива в мире, а также из-за урагана в Мексиканском заливе, который держал инвесторов в напряжении.

После резкого скачка цен накануне, утром 1 сентября мировые цены на нефть продолжили умеренно расти.

Цены на нефть ослабли в четверг, 7 сентября, поскольку опасения по поводу спроса из-за сезонного замедления зимой и неопределенных экономических перспектив для Китая, а ожидания сокращения поставок от Саудовской Аравии и России не смогли поддержать цены.

11 сентября нефть снизилась в цене после того, как Саудовская Аравия и Россия продлили добровольные ограничения добычи, поднявшие цены до рекордных уровней за последние 10 месяцев.

По состоянию на 14 сентября ноябрьские контракты на нефть Brent на бирже ICE Futures в Лондоне росли на $0,46 (на 0,5%), достигая $92,34 за баррель.

В понедельник, 18 сентября, цены на нефть продолжили расти после того, как на прошлой неделе они показали сильный рост. По итогам недели стоимость Brent увеличилась на 3,6%, а WTI – на 3,7%.

19 сентября нефть дорожала четвертый день подряд, поскольку низкий уровень добычи сланцевой нефти в США повлек за собой дальнейшие ограничения предложения на рынке. Это произошло на фоне продолжающегося снижения добычи Саудовской Аравией и Россией.

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