После частичной деоккупации Херсонщины начнутся контрнаступательные действия, - боец ВСУ Шолтыс

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"На Юге война приобрела позиционный характер и напоминает 2016 год на Донбассе. Но интенсивность артиллерии намного выше со стороны врагов, к тому же противник довольно часто начал применять авиацию. Су активно работают по южному направлению и это свидетельствует о том, что враг не имеет достаточного ресурса для предварительной артподготовки для наступления по этому направлению", - пояснил боец ВСУ.



Игорь Шолтыс отметил, что это такие выпады со стороны врага, чтобы ВСУ были в тонусе и не предусматривалось никаких контрнаступательных действий.



"Но это все же будет происходить в ближайшем будущем после частичной деоккупации Херсонской области и возможности прикрытия фланга Запорожского направления", - заверил Шолтыс .

19 июля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что около тысячи российских военных двинулись в направлении Запорожья из Донецкой области.

21 июля стало известно, что на Юге защитники Украины уничтожили командный и командно-наблюдательный пункты россиян и ликвидировали 6 складов с боеприпасами в Херсонском, Бериславском и Каховском районах.

Также директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь рассказал, что Вооруженные силы Украины контролируют ситуацию на поле боя, особенно на Юге и нашей стране.

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