После частичной деоккупации Херсонщины начнутся контрнаступательные действия, - боец ВСУ Шолтыс
Игорь Шолтыс, депутат Львовского горсовета, военнослужащий ВСУ, отметил, что активно работает вражеская авиация на южном направлении, потому что противник не имеет достаточного ресурса для предварительной артподготовки для наступления
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"На Юге война приобрела позиционный характер и напоминает 2016 год на Донбассе. Но интенсивность артиллерии намного выше со стороны врагов, к тому же противник довольно часто начал применять авиацию. Су активно работают по южному направлению и это свидетельствует о том, что враг не имеет достаточного ресурса для предварительной артподготовки для наступления по этому направлению", - пояснил боец ВСУ.
Игорь Шолтыс отметил, что это такие выпады со стороны врага, чтобы ВСУ были в тонусе и не предусматривалось никаких контрнаступательных действий.
"Но это все же будет происходить в ближайшем будущем после частичной деоккупации Херсонской области и возможности прикрытия фланга Запорожского направления", - заверил Шолтыс .
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