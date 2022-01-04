После бустерной дозы: королевская чета Швеции заболела COVID-19
Король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия получили положительные результаты тестов на COVID-19
Об этом сообщает The Local Sweden.
Они прошли полный курс вакцинации и сделали бустерную прививку. Болезнь протекает "умеренно", король и королева находятся на самоизоляции дома. Густаву - 75 лет, королеве Сильвии -78.
Старшая дочь - принцесса Виктория и ее муж, принц Даниэль, переболели в марте 2021 года. Сын супругов, принц Карл Филипп, и его супруга, принцесса София, получили положительный результат на коронавирус в ноябре 2020 года.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.22
Покупка 27.22Продажа 27.5
-
EUR
Покупка 30.62Продажа 31.09
- Актуальное
- Важное