После бустерной дозы: королевская чета Швеции заболела COVID-19

Об этом сообщает The Local Sweden.

Они прошли полный курс вакцинации и сделали бустерную прививку. Болезнь протекает "умеренно", король и королева находятся на самоизоляции дома. Густаву - 75 лет, королеве Сильвии -78.



Старшая дочь - принцесса Виктория и ее муж, принц Даниэль, переболели в марте 2021 года. Сын супругов, принц Карл Филипп, и его супруга, принцесса София, получили положительный результат на коронавирус в ноябре 2020 года.