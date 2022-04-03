После Бучи ООН должна немедленно исключить Россию из Совета по правам человека, – Климкин
Экс-министр иностранных дел Павел Климкин считает, что после зверств российской армии в Буче ООН должен немедленно исключить РФ из Совета по правам человека или самораспуститься
Об этом он заявил на своей странице в Facebook.
"После фото из освобожденной Бучи, обошедших мир, у ООН есть только два пути. Первый – немедленно исключить Россию из Совета по правам человека. Такое же требование должны быть направлены в Международный суд в Гааге. Второй – самораспуститься как организация, окончательно потерявшая моральную , даже не политическую, основу для своей деятельности", – говорится в сообщении.
Он напомнил, что в 1939 г. СССР исключили из Лиги наций за нападение на Финляндию.
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"Пора повторить историю. Если это не удастся, ее можно распускать: поддержка преступников - это тоже преступление, и ООН должна понести за это ответственность", - добавил экс-министр.
Известно, что в освобожденной от российских захватчиках Буче обнаружили братскую могилу, где похоронили почти 300 человек. На улицах лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками.
- Перед отступлением россияне в Буче заминировали кондитерскую фабрику и отравили печенье.
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