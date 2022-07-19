После Бородянки, после Бучи России не будет среди стран-гарантов нашей безопасности, - Ермак
На пути в НАТО Украина должна получить гарантии безопасности от ведущих государств мира, но России в этом списке не будет
Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью "НВ".
"После Бородянки, после Бучи, ни мы, ни наши партнеры не видят возможности, чтобы Россия была среди стран, которые предоставляют нам гарантии", – сказал Ермак.
Глава ОПУ пояснил, что Украина не отказывается от вступления в НАТО, но хочет получить гарантии до того момента, когда либо окажется в Альянсе, "либо будет какой-то другой оборонный альянс с нашими международными друзьями и партнерами".
Для ускорения этого процесса в ОПУ была создана группа с Андерсом Фог Расмуссеном, который был генсеком НАТО. Также в эту группу уже присоединились несколько экспертов.
"Главная цель — выработать рекомендации изнутри. Чтобы нам никто не говорил, что это не корреспондируется с НАТО. Есть человек, который был генсеком НАТО. Мы договорились, что до конца лета будет первый документ, который мы будем использовать как рекомендации", — говорит Ермак.
"Нам Будапештский меморандум №2 не интересен. Думаю, что это будет такая конструкция, в которой будет большое соглашение со многими участниками, а затем дополнительно будут двусторонние, более подробные договоры, с нашими партнерами. Сегодня о заинтересованности в таких договорах заявила и Великобритания, и Польша, в принципе, мы говорим и с США", – отметил руководитель ОПУ.
- 12 июля член Палаты представителей США, конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц заявила, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак должен уйти в отставку.
- 14 июля Ермак заявил, что ЕС нарабатывает очередной пакет санкций против России на основе разработок группы Ермака-Макфола, но пока санкционный план группы воплощен только наполовину.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.02
Покупка 36.02Продажа 37.03
-
EUR
Покупка 36.14Продажа 37.36
- Актуальное
- Важное