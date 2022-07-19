Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью "НВ".

"После Бородянки, после Бучи, ни мы, ни наши партнеры не видят возможности, чтобы Россия была среди стран, которые предоставляют нам гарантии", – сказал Ермак.

Глава ОПУ пояснил, что Украина не отказывается от вступления в НАТО, но хочет получить гарантии до того момента, когда либо окажется в Альянсе, "либо будет какой-то другой оборонный альянс с нашими международными друзьями и партнерами".

Для ускорения этого процесса в ОПУ была создана группа с Андерсом Фог Расмуссеном, который был генсеком НАТО. Также в эту группу уже присоединились несколько экспертов.

"Главная цель — выработать рекомендации изнутри. Чтобы нам никто не говорил, что это не корреспондируется с НАТО. Есть человек, который был генсеком НАТО. Мы договорились, что до конца лета будет первый документ, который мы будем использовать как рекомендации", — говорит Ермак.

"Нам Будапештский меморандум №2 не интересен. Думаю, что это будет такая конструкция, в которой будет большое соглашение со многими участниками, а затем дополнительно будут двусторонние, более подробные договоры, с нашими партнерами. Сегодня о заинтересованности в таких договорах заявила и Великобритания, и Польша, в принципе, мы говорим и с США", – отметил руководитель ОПУ.

12 июля член Палаты представителей США, конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц заявила, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак должен уйти в отставку.

14 июля Ермак заявил, что ЕС нарабатывает очередной пакет санкций против России на основе разработок группы Ермака-Макфола, но пока санкционный план группы воплощен только наполовину.

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