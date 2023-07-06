Об этом Владимир Зеленский сообщил в телеграме.

"Проведу предметные переговоры с президентом Петром Павелом, премьер-министром Петром Фиалой, главами сената и палаты депутатов парламента Милошем Выстрчилом и Маркетой Пекаровой Адамовой, встречусь с членами правительства, парламента, представителями СМИ. В центре внимания – оборонная поддержка, европейская и евроатлантическая интеграция Украины и Вильнюсский саммит НАТО, ситуация вокруг ЗАЭС, реализация Формулы мира, восстановление Украины", - говорится в сообщении.