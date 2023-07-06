После Болгарии Зеленский посетит Чехию
После визита в Болгарию президент Украины сразу направился в Чехию, где встретится с руководством страны, депутатами и журналистами
Об этом Владимир Зеленский сообщил в телеграме.
"Проведу предметные переговоры с президентом Петром Павелом, премьер-министром Петром Фиалой, главами сената и палаты депутатов парламента Милошем Выстрчилом и Маркетой Пекаровой Адамовой, встречусь с членами правительства, парламента, представителями СМИ. В центре внимания – оборонная поддержка, европейская и евроатлантическая интеграция Украины и Вильнюсский саммит НАТО, ситуация вокруг ЗАЭС, реализация Формулы мира, восстановление Украины", - говорится в сообщении.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 6 июля, прибыл с визитом в Болгарию. В ходе его визита стороны подписали декларацию о поддержке евроатлантической интеграции Украины и сотрудничестве в сфере энергетики. Также парламент Болгарии проголосовал за членство Украины в НАТО и за поддержку украинской Формулы мира.
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