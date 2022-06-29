После боев за Северодонецк силы врага слабее, однако у него еще есть ресурс воевать, - лейтенант Нацгвардии

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Ситуация на Луганщине остается чрезвычайно напряженной, враг не прекращает попыток удерживать позиции, окружить Лисичанск и штурмовать город. Защитники мужественно держат оборону и пытаются контратаковать, где это возможно. По сравнению с Северодонецком, темпы врага немного уменьшились, силы противника тоже намного меньше". Однако все же у врага есть определенные силы, чтобы пробовать вести наступление и наносить удары", - сказал он.



Назаренко добавил, что взятие Северодонецка очень дорого стоило россиянам.



"Оккупанты потратили очень много одноразовой силы и пехоты. Это беспрецедентная операция. Необходимость вывода наших войск из Северодонецка возникла тогда, когда были обрезаны коммуникации и мосты. При том, что с обрезанными мостами нам удалось продержаться до 2 недель", - рассказал Назаренко.

В результате российского обстрела Лисичанска кассетными боеприпасами 27 июня тяжело ранено более 20 человек, в том числе детей

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