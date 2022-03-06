После блокировки Visa и Mastercard россияне переходят на китайскую карточную систему

Об этом сообщает Reuters.



Известно, что в систему китайского карточного оператора UnionPay будут использоваться в сочетании с российской сетью "Мир". Такое решение было принято после того, как Visa и MasterCard приостановили свою деятельность в России.



Заявления о переходе на UnionPay поступили от Сбербанка, крупнейшего российского кредитора, а также Альфа-Банка и Тинькоффа.

Напомним, платежные сети Visa и Mastercard заявили, что полностью останавливают работу в России и в ближайшие дни прекратят все транзакции по картам. Компании понадобится несколько дней, чтобы прекратить все транзакции.

В преддверии выхода из рынка России заявил также технологический гигант ИВМ.