После блокировки Visa и Mastercard россияне переходят на китайскую карточную систему
Несколько российских банков в ближайшее время начнут выпускать карты с использованием системы китайского карточного оператора UnionPay
Об этом сообщает Reuters.
Известно, что в систему китайского карточного оператора UnionPay будут использоваться в сочетании с российской сетью "Мир". Такое решение было принято после того, как Visa и MasterCard приостановили свою деятельность в России.
Заявления о переходе на UnionPay поступили от Сбербанка, крупнейшего российского кредитора, а также Альфа-Банка и Тинькоффа.
- Напомним, платежные сети Visa и Mastercard заявили, что полностью останавливают работу в России и в ближайшие дни прекратят все транзакции по картам. Компании понадобится несколько дней, чтобы прекратить все транзакции.
- В преддверии выхода из рынка России заявил также технологический гигант ИВМ.
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