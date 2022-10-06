О том, что Россия готова поставлять газ по "Северному потоку – 2", сообщил вице-премьер Александр Новак, информирует РБК.

Российский чиновник заявил об этом после сообщения Газпрома о том, что давление в "Северном потоке - 1" и нитке А "Северного потока - 2" стабилизировалось.

"В случае принятия решения о начале оставок по нитке "Северного потока - 2, природный газ, после проверки целостности системы и подтверждения такой возможности надзорными органами, будет закачан в газопровод", - заявил Газпром.

Напомним, 4 октября Швеция закрыла район Балтийского моря вокруг утечки газа из трубопровода, который произошел в ночь на 26 сентября.

5 октября спикер Путина заявил: Россия надеется, что ее привлекут к расследованию взрывов на "Северных потоках". Хотя до сих пор ее никто даже не собирался привлекать к этому.

27 сентября премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что повреждение российских газопроводов является результатом умышленных действий.

30 сентября, Путин обвинил "англосаксов" в организации взрывов на "Северных потоках", а днем ранее назвал инциденты с газопроводами "международным терроризмом".

Спецслужбы Швеции подтвердили диверсию на "Северных потоках" и ищут виновных в подрывах

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