После аварий на газопроводах Россия заявила, что готова запустить в работу заблокированный "Северный поток - 2"
Москва предлагает из-за повреждения трубопровода "Северного потока" начать транспортировку газа по исправной ветке "Северного потока - 2", фактически легализовав подсанкционный газопровод
О том, что Россия готова поставлять газ по "Северному потоку – 2", сообщил вице-премьер Александр Новак, информирует РБК.
Российский чиновник заявил об этом после сообщения Газпрома о том, что давление в "Северном потоке - 1" и нитке А "Северного потока - 2" стабилизировалось.
"В случае принятия решения о начале оставок по нитке "Северного потока - 2, природный газ, после проверки целостности системы и подтверждения такой возможности надзорными органами, будет закачан в газопровод", - заявил Газпром.
- Напомним, 4 октября Швеция закрыла район Балтийского моря вокруг утечки газа из трубопровода, который произошел в ночь на 26 сентября.
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- 27 сентября премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что повреждение российских газопроводов является результатом умышленных действий.
- 30 сентября, Путин обвинил "англосаксов" в организации взрывов на "Северных потоках", а днем ранее назвал инциденты с газопроводами "международным терроризмом".
- Спецслужбы Швеции подтвердили диверсию на "Северных потоках" и ищут виновных в подрывах
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