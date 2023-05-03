Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Скорее всего, после ударов по Кремлю Россия возьмет курс на отмену зернового соглашения. Я считаю, что они наконец-то поймут, что эта война надолго. Поэтому Россия будет пытаться совмещать военные действия с экономическими. Ведь у нас есть заметные проблемы с украинским экспортом и с тем, чтобы обеспечивать экономическое развитие страны", - считает Магда.

Политолог считает, что пока преждевременно делать прогнозы относительно реакции России на взрывы в Кремле

"Взрывы над Кремлем действительно не очень хороший сигнал для РФ. Однако неизвестный окончательный источник этого сигнала. Поэтому я и стараюсь комментировать эту ситуацию очень осторожно, ведь не хочется преждевременно давать оценки происшествию", - добавил он.