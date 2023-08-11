Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией После атаки дронов РФ больше не контролирует Черное море, - Климкин
Эксклюзив

После атаки дронов РФ больше не контролирует Черное море, - Климкин

11 августа, 2023 пятница
00:02
Война с Россией

Атаки беспилотников показали, что РФ больше не контролирует Черное море, поэтому она атакует украинские порты

Об этом заявил эксглава МИД Павел Климкин в эфире Эспрессо.

"Атаки дронов создали совершенно иную реальность в Черном море, ведь РФ раньше говорила всем, что контролирует его. Атаки показали, что Россия больше не контролирует Черное море. Для нее это фундаментальный удар не только по милитарным, но и по геополитическим амбициям", - подчеркнул он.

Павел Климкин отметил, что РФ бьет по украинской портовой инфраструктуре, чтобы не дать показать, что мы можем делать с союзниками без нее, чтобы создать дополнительные трудности и показать свой контроль над Черным морем.

Дроновые удары по России в море: что известно

Взрывы у Крымского моста, повреждение российского танкера 5 августа и атака в Новороссийске: что известно

Утром в пятницу, 4 августа, жители российского города Новороссийски сообщили о взрывах. Минобороны РФ заявило, что Украина якобы атаковала двумя морскими дронами военно-морскую базу в городе.

Губернатор края сказал, что пострадавших и разрушений в результате атаки якобы нет. Отмечалось, что инфраструктура Каспийского трубопроводного консорциума не пострадала, отгрузка нефти продолжается, но движение судов в порту временно прекращено.

Впоследствии, в сети появилась информация, что подбит десантный корабль "Оленегорский горняк". В частности, об этом писал и один из российских пропагандистов. Он утверждал, что якобы затопило один из отсеков, из-за чего судно опрокинуло на бок.

В ночь на 5 августа в районе Крымского моста прогремели мощные взрывы, предположительно вызванные морскими дронами.

Представитель оккупационных властей на Запорожье Владимир Рогов сообщил , что, "по предварительной информации, в результате атаки морскими дронами в Керченском проливе был поврежден российский танкер СИГ (SIG)". По данным экипажа, повреждено машинное отделение. Корабль не может самостоятельно передвигаться, однако утечки топлива нет. Ему на помощь отправлены два буксира.

Сразу после атаки у российских оккупационных властей были разные версии событий. Владимир Рогов писал в телеграммах о взрыве в районе н. п. Яковенково.

Он добавил, что на Крымском мосту было перекрыто движение и отключено освещение в связи с мерами безопасности. Однако сам мост, по предварительным данным, не пострадал. Также Рогов подчеркнул, что это атака украинских дронов.

Российские телеграмм-каналы писали о нескольких взрывах и звуках стрельбы. В районе моста звучал сигнал тревоги.

"Советник" оккупационного главы Крыма Олег Крючков информацию о взрывах в районе моста не подтверждал . Сигнал тревоги в районе Керченского моста, по его словам, включен только из-за угрозы атаки. Также он отмечал , что "громкие звуки, которые слышали жители Керчи, к Крымскому мосту отношения не имели. Объявлена угроза атаки. После ее снятия движение возобновится".

Впоследствии Владимир Рогов добавил , что мост атакован надводными и воздушными дронами. Три из них уже уничтожены.

Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк прокомментировал недавние атаки дронов на российские корабли и заявил , что они полностью законны, ведь проводились в территориальных водах Украины. Для того чтобы "хлопок" в РФ прекратился, глава СБУ предложил россиянам воспользоваться единственной возможностью - "оставить территориальные воды Украины и нашу землю".

Впоследствии источники Службы безопасности сообщили нескольким украинским СМИ, что атаку на российский танкер SIG совершили сотрудники СБУ в рамках спецоперации. Участие в этом также принимали Военно-Морские силы.

Там отметили, что для спецоперации использовали надводный дрон из 450 кг тротила, которым и взорвали судно. В результате нефтяной танкер РФ SIG, построенный в 2014 году и весящий около 5 тыс. тонн, получил повреждение у Крымского моста.

Впоследствии секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал недавние атаки дронов по территории России и временно оккупированного Крыма, заявив о расширении масштабов дальности боевой работы по военным объектам РФ.

Аналитик международного разведывательного сообщества InformNapalm Антон Павлушко рассказал , что в Черном море хватает российских целей, постоянно занимающихся поставками для армии РФ.

В отчете Института изучения войны 6 августа заявили, что удары украинских Военно-Морских сил по российским целям, вероятно, являются частью преднамеренной кампании по перехвату, направленной на создание благоприятных условий для более масштабных контрнаступательных операций.

Новости
Украина
Россия
безпілотник
Военные новости
потери окуппантов
Читайте также:
На фото: затримання
10 августа, 2023 четверг
Правоохранители предотвратили заказное убийство местного депутата Винницкой области. Сын экс-регионала получил подозрение
Ердоган і Путін
10 августа, 2023 четверг
В Турции Украину и РФ призвали немедленно начать переговоры
Андрій Загороднюк (в центрі)
9 августа, 2023 среда
Россия объявила в розыск эксминистра обороны Загороднюка и двух генералов ВСУ
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.93
    Покупка 36.93
    Продажа 37.63
  • EUR
    Покупка 40.75
    Продажа 41.66
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
11 августа
01:03
Правительство решило ликвидировать Офис уполномоченного по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах
00:48
Virgin Galactic совершила первый туристический полет в космос
00:32
Суд обязал монастырь УПЦ МП вернуть заповеднику 79 объектов Нижней Лавры
00:10
В Роттердаме обнаружили рекордную партию кокаина на 600 млн евро
2023, четверг
10 августа
23:55
"Это совершенно недопустимо": в ООН отреагировали на ракетный удар россиян по гостинице в Запорожье
23:52
Украина нуждается в большем количестве оружии для более решительного контрнаступления, - Дуда
23:35
Байден просит Конгресс выделить дополнительно более $13 млрд в помощь Украине
23:17
Аналитика
Сергей Згурец
РФ пытается ослабить давление со стороны ВСУ вокруг Бахмута и на юге. Колонка Сергея Згурца
23:16
Обновлено
Лига конференций: "Динамо" в первом матче квалификации минимально уступило греческому "Арису"
23:14
"Арис" – "Динамо" 1:0: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
22:55
В РФ из-за дефицита чипов возвращаются к изготовлению ракет советских образцов, - BBC
22:42
Обновлено
РФ ударила по Запорожью ракетой "Искандер-К": погиб человек, количество раненых возросло до 16
22:16
Расследование ZN.UA: Минобороны вместо зимней одежды купило у Турции летнюю, которая между таможнями подорожала втрое
21:52
Обновлено
"Днепр-1" уступил чешской "Славии" в первом матче квалификации Лиги Европы
21:34
Во время рейда на левобережье Херсонщины украинские спецназовцы похитили майора армии РФ, - Bild
21:25
Эксклюзив
Павел Климкин
Политических и эмоциональных предпосылок для переговоров с РФ нет, - Климкин
20:53
"Эмми" перенесли из-за забастовок актеров и сценаристов
20:49
Вагнеровцы имитируют прибытие на границу с Польшей, чтобы растянуть польские войска, - Центр нацсопротивления
20:42
На Гавайях бушуют масштабные лесные пожары: погибли по меньшей мере 36 человек
20:16
Анатолий Трубин
Голкипер сборной Украины Трубин перешел из "Шахтера" в "Бенфику"
20:05
Духовная независимость, Формула мира и возвращение детей: Зеленский встретился с представителем Патриарха Варфоломея
20:03
OPINION
Барби компенсировала нарциссизм женщин
19:48
С 11 августа временно прекращен доступ к нижней части Киево-Печерской лавры
19:40
Генштаб: за сутки на фронте произошло 25 боевых столкновений, ВСУ уничтожили станцию РЭБ и узел связи россиян
19:35
В Запорожье в результате удара РФ 9 августа погибли две девушки-музыкантки, дочери нацгвардейцев
19:31
Эксклюзив
Глава Ривненской ОВА: Наша задача – укреплять границу, это 229 км зоны ответственности области
19:13
Рада поддержала законопроект о соответствии государства стандартам НАТО и ЕС
19:00
Обзор
Победные новости 533-го дня войны: ночные взрывы в Москве и новая партия оружия от Эстонии для ВСУ
18:47
В Rheinmetall заявили, что Германии требуются дополнительные €350 млрд для модернизации армии
18:16
Обновлено
Конкурент украинца Лунина в "Реале" Куртуа выбыл до конца года
18:04
Попытки компенсировать недостаточный сон в выходные не улучшают здоровье сердца, – исследование
18:02
OPINION
В Московии стертое разделение на "свое" и "чужое"
17:59
Птичка со здания и еще 583 лота: Илон Маск выставил на аукцион памятные вещи Twitter после ребрендинга соцсети
17:50
"В ближайшее время": Германия планирует дать Украине дальнобойные ракеты Taurus, - СМИ
17:29
"Некомплект очень большой": в МВД России заявили о критической нехватке силовиков
17:05
Новости компаний
"Ты под моей защитой": военные создали уникальные принты для женских футболок бренда Lesia
16:56
Россия отказалась от условия восстановления аммиакопровода для разблокирования "зернового коридора"
16:52
Верховная рада
Рада призвала Макрона не пускать российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду-2024 в Париже
16:49
Обновлено
В Киеве на Подоле снесли 200-летнюю усадьбу, которая была образцом застройки ХІХ ст. Открыто уголовное производство
16:28
В Беларуси на Мозырском НПЗ возник пожар
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV