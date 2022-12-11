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После атак РФ Одесский порт не работал, но вывоз зерна не остановится, – министр

11 декабря, 2022 воскресенье
21:04
Экономика

Трейдеры не планируют останавливать экспорт зерна из Одессы после российских атак

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, пишет Reuters .

Одесский порт не работал после последней атаки РФ на энергообъекты, частично работают еще два порта – Черноморск и Пивденный.

Сольский отметил, что Одесский порт пока не работает, поскольку еще не включили генераторы. По его словам, зернотрейдеры продолжали отгружать зерно через два других порта.

"Проблемы есть, но никто из трейдеров не говорит о приостановке поставок. Порты используют альтернативные источники энергии", – сказал Сольский.

  • "Зерновое соглашение", которое позволило возобновить экспорт продовольствия из портов Украины, продлили на 120 дней . Решение было принято 17 ноября в Стамбуле
  • Турция, при посредничестве которой было заключено "зерновое соглашение", хочет продлить его срок на год
  • 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия удерживает в портах судна с украинским зерном по 3-5 недель, из-за чего ежемесячно недоэкспортируется 2-3 млн тонн украинской агропродукции.
  • 9 декабря из порта Одесса вышло судно с 25 тысячами тонн украинской пшеницы для Сомали
  • Войска РФ в ночь на 10 декабря атаковали Одесскую область дронами-камикадзе "Шахед"
  • По состоянию на вечер 10 декабря более 1,5 млн человек в Одесской области остаются без электроэнергии, а по состоянию на 11 декабря количество жителей без света уменьшилось до 300 тысяч.

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