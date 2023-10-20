После ATACMS можно рассчитывать на ракеты большей дальности, достаточной для ударов по аэродромам, – политолог Кулик
Политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что после ATACMS Украина может рассчитывать на ракеты большей дальности от США
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Я думаю, можно рассчитывать на ракеты большей дальности. Возможно, не в объеме для разрушения Крымского моста, но этого будет достаточно для нанесения ударов по аэродромам врага", - отметил Кулик.
Это дозволит отодвигать места базирования русской стратегической либо тактической авиации от полосы фронта. Соответственно у воинов противовоздушной обороны Украины будет больше времени для подготовки отражения атак, отметил политолог.
"Ракеты большой дальности создают проблемы для обеспечения горючим и поставки техники для российской армии на фронте. Также это увеличивает наши боевые возможности. И, конечно, это разрушение транспортного коридора", - подчеркнул Кулик.
Сейчас РФ активно строит железную дорогу, которая объединит Донецк и Мариуполь и таким образом упростит поставку техники и боеприпасов на южный фронт.
"Собственно, если бы мы имели достаточное количество ракет средней и большой дальности, нас бы эти коридоры мало волновали. Я думаю, что США к этому уже подходят и следующим шагом будет сама передача ракет большой дальности", - отметил Виталий Кулик.
- В ночь с 16 на 17 октября украинские защитники нанесли удачный удар по российским вертолетам и аэродромам в Луганске и Бердянске. Иностранные СМИ писали , что во время этой атаки Украина впервые использовала против российских войск американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые США тайно отправили несколько дней назад.
-
Впоследствии Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS, а президент Украины Владимир Зеленский – их применение против российских войск.
-
Позже стало известно, что Украина получила от США около 20 дальнобойных ракет ATACMS.
-
Российский диктатор Владимир Путин назвал поставку Украине ракет ATACMS ошибкой США и отметил, что это создает дополнительную угрозу для РФ.
-
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что США будут поставлять Украине ракеты ATACMS на постоянной основе.
-
19 октября президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры по телефону с главой Белого Дома Джо Байденом.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.4 Покупка 37.4Продажа 38.11
- EUR Покупка 39.74Продажа 40.65
- Актуальное
- Важное