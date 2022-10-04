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После аннексии Россией территорий Украины не может быть переговоров, - советник главы МВД Денисенко

4 октября, 2022 вторник
14:58
война с Россией Вадим Денисенко

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко отметил, что Украина не пойдет на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, поскольку после аннексии наших территорий в этом нет смысла

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"В этом случае мы можем ожидать, что после аннексии (как об этом говорил Владимир Зеленский еще несколько месяцев назад, еще до того, как референдум был объявлен), что после этого с россиянами разговаривать будет не о чем. В таком случае, а о чем говорить с людьми, которые аннексируют твои территории? Поэтому на ход войны это не будет никакое влияние", - сказал Вадим Денисенко.

Советник министра внутренних дел Украины предостерегает, что по всей вероятности из-за опасений ядерной угрозы некоторые европейские политики начнут настаивать на переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным, однако Украина не пойдет на этот шаг, поскольку это бессмысленно.

"Мы понимаем, что сейчас у определенных иностранных политиков будут попытки принуждения Украины к переговорному процессу. Мы говорим прямым текстом, что проводить переговоры с Путиным по состоянию на данный момент не существует вообще никакого смысла", - добавил он.

  • Ранее президент России Владимир Путин предложил Киеву " сесть за стол переговоров ".
  • 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией, пока ею руководит Владимир Путин.
  • 3 октября госдума России проголосовала за "принятие" в состав РФ оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.
  • 4 октября Совет Федерации РФ вслед за госдумой одобрил "присоединение" частично оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины к России.
  • Президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Украина не будет вести какие-либо переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
  • В Кремле заявили, что для переговоров с Украиной придется ждать смены действующего президента страны Владимира Зеленского.

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Украина
Россия
ЕС
Владимир Путин
Владимир Зеленский
аннексия Крыма
оккупированные территории
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