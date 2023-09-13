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"После Англии трудно противостоять такому сопернику": Ярмоленко нашел оправдание поражению сборной Украины против Италии

13 сентября, 2023 среда
16:28
Спорт

Вингер и капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко выразил свое мнение, почему национальная команда уступила Италию в матче отбора Евро-2024

Об этом сообщает официальный ютуб-канал Украинской ассоциации футбола.

По словам Ярмоленко, после Англии сложно противостоять такому сопернику, как Италия.

"Конечно, была тяжелая игра. Думаю, что на фоне того, что мы играли через два дня на третий, трудно противостоять такому сопернику, как Италия после такой сборной как Англия. Где-то, наверное, сказалась усталость. Результат по игре. В футболе бывают победы, бывают поражения. Самое главное - двигаться дальше, делать из этого выводы", - сказал Андрей Ярмоленко.

В то же время капитан сборной Украины подчеркнул, что команда не будет сдаваться и в дальнейшем будет бороться за выход на Евро-2024.

"У нас ничего не закончилось. Все только начинается, начинается самое интересное. Поэтому сделаем выводы, разберем эту игру и будем работать и двигаться дальше. Никто не сдается. Конечно, могло сложиться по-разному, но результат на табло. Нужно смириться с этим и в предстоящих матчах не допускать тех ошибок, которые мы допустили сегодня", - сказал Ярмоленко.

В матче против Италии (1:2) Андрей Ярмоленко был признан лучшим футболистом матча. Вингер забил единственный мяч национальной команды в этой игре.

Сборная Украины в отборе Евро-2024

Украинцы начали отборочную кампанию 26 марта в Лондоне матчем против Англии. Под руководством и.о. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2.

На июньские матчи Украину вывел Сергей Ребров, начавший работу во главе национальной сборной с побед над Северной Македонией (3:2) и Мальтой (1:0). 9 сентября Украина сыграла вничью 1:1 с Англией.

Турнирная таблица группы сборной Украины после 6-го тура квалификации Евро-2024

Сборная Украины после 5 матчей квалификации Евро-2024 имеет 7 очков и делит 2-4 позицию в группе C с Италией (4 матча) и Северной Македонией (5). Лидирует с 13 пунктами Англия, уже сыгравшая 5 матчей. У Мальты – 0 баллов и последняя позиция за 5 матчей.

В финальную часть Евро-2024 выйдут две лучшие команды из группы.

Турнірна таблиця групи збірної України після 6-го туру кваліфікації Євро-2024

Фото: Flashscore

Италия
Сборная Украины
Евро-2024
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