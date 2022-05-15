После 9 мая в Украину въезжает больше людей, чем уезжает

Об этом сообщила Государственная пограничная служба в Фейсбуке.

"На протяжении последних дней сохраняется тенденция увеличения количества возвращающихся в Украину граждан. За минувшие сутки прибыли почти 46 тысяч человек, из них более 42 тысяч - украинцы", - говорится в сообщении.

При этом за сутки 14 мая через западные границы Украины с ЕС и Молдовой выехали более 37 тыс. человек, большинство из них – 22 тыс. граждан – пересекли польскую границу.

За прошедшие сутки 14 мая европейскую и молдавскую границу с Украиной пересекли почти 84 тыс. человек и более 20 тыс. транспортных средств.

Кроме того, 14 мая пограничники оформили 259 грузовиков с гуманитарной помощью.

Напомним, в Сумской области ввели дополнительные ограничения до завершения военного положения.

В Украине заработало электронное растаможивание гуманитарных грузов.

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