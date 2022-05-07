После 9 мая можно понемногу возвращаться в Киев, - Кличко

Об этом он сказал в интервью Радио НВ .

"Я рекомендую киевлянам пока не спешить возвращаться в Киев, учитывая опасность. Целью агрессора была и остается столица", - отметил Кличко.

Он предупредил о большом количестве минирований в пригороде и лесопарковых зонах.

"Гарантировать безопасность мы пока не можем, но после 8-9 (мая, - ред.) можно будет понемногу возвращаться в столицу", - сказал мэр.

По словам Кличко, количество вернувшихся в Киев людей рассчитывают по тому, сколько мобильных телефонов проявляется в зоне действия антенн связи в Киеве.

Сейчас местные власти регистрируют пребывание ночью около 2 миллионов 200 тысяч киевлян.

Ранее Кличко сообщил, что на 8-9 мая вводить усиленный комендантский час в Киеве и области не будут. Также он призвал граждан воздержаться от массовых гуляний в условиях военного положения.

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