После 9 мая можно понемногу возвращаться в Киев, - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что угроза обстрелов и провокаций в городе высока, но после 9 мая выехавшие жители могут постепенно возвращаться
Об этом он сказал в интервью Радио НВ .
"Я рекомендую киевлянам пока не спешить возвращаться в Киев, учитывая опасность. Целью агрессора была и остается столица", - отметил Кличко.
Он предупредил о большом количестве минирований в пригороде и лесопарковых зонах.
"Гарантировать безопасность мы пока не можем, но после 8-9 (мая, - ред.) можно будет понемногу возвращаться в столицу", - сказал мэр.
По словам Кличко, количество вернувшихся в Киев людей рассчитывают по тому, сколько мобильных телефонов проявляется в зоне действия антенн связи в Киеве.
Сейчас местные власти регистрируют пребывание ночью около 2 миллионов 200 тысяч киевлян.
- Ранее Кличко сообщил, что на 8-9 мая вводить усиленный комендантский час в Киеве и области не будут. Также он призвал граждан воздержаться от массовых гуляний в условиях военного положения.
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