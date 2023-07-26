После 38 лет в должности: премьер-министр Камбоджи объявил об отставке

Об этом пишет South China Morning Post .

70-летний Хун Сен сообщил, что преемником станет его сын Хун Мане, назначение состоится 10 августа.

"Я хотел бы попросить людей с пониманием отнестись к тому, что я не буду оставаться премьер-министром. Хун Мане станет премьер-министром в ближайшие недели", – сказал он.

Отмечается, что премьер руководил королевством Камбоджа с 1985 года, устранив любую оппозицию, запретив оппозиционные партии и ограничив свободу слова в стране. Его Камбоджийская народная партия (КНП) победила на всеобщих выборах в воскресенье, получив 82% голосов.

Издание пишет, что правительство приветствовало явку в 84,6% в качестве доказательства "демократической зрелости" страны, но западные государства, включая Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз, осудили выборы как несвободные и несправедливые.

Несмотря на свою отставку, Хун Сен отметил, что не покидает политику.

"Я продолжу работать как глава правящей партии и член Национального собрания", - сказал он.

Также отмечается, что под руководством Хун Сена, Камбоджа сблизилась с Пекином, извлекая выгоду от китайских инвестиций и инфраструктурных проектов, включая реконструкцию военно-морской базы, которая вызвала беспокойство Вашингтона.