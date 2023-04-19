После 25 лет работы: Netflix прекратит продажу DVD
После 25 лет работы 29 сентября 2023 года Netflix прекратит продажу и доставку DVD на дом – именно с этого компания начала свою деятельность
Об этом говорится в заявлении компании.
Причиной стало сокращение бизнеса.
"После невероятных 25 лет мы решили прекратить деятельность DVD.com позже в этом году. Нашей целью всегда было оказывать лучшие услуги нашим потребителям, но поскольку бизнес продолжает сокращаться, это будет все сложнее", - говорится в сообщении.
Главный исполнительный директор Netflix Тед Сарандос рассказал, что именно идея компании с доставкой дисков домой начала переход к стриминговым платформам.
"Эти знаковые красные конверты изменили то, как люди смотрели шоу и фильмы дома, – и они проложили путь для перехода к потоковой передаче", - подчеркнул он.
"Мы чувствуем большое удовлетворение, имея возможность делить киновечера с нашими DVD-потребителями так долго, гордимся достижениями наших сотрудников и рады продолжать радовать поклонников развлечений еще много десятилетий. Всем, кто когда-нибудь ждал у почтового ящика, пока придет красный конверт, спасибо" , – добавил Сарандос.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.46
Покупка 37.46Продажа 38.22
-
EUR
Покупка 40.69Продажа 41.65
- Актуальное
- Важное