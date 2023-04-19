После 25 лет работы: Netflix прекратит продажу DVD

Об этом говорится в заявлении компании.

Причиной стало сокращение бизнеса.

"После невероятных 25 лет мы решили прекратить деятельность DVD.com позже в этом году. Нашей целью всегда было оказывать лучшие услуги нашим потребителям, но поскольку бизнес продолжает сокращаться, это будет все сложнее", - говорится в сообщении.

Главный исполнительный директор Netflix Тед Сарандос рассказал, что именно идея компании с доставкой дисков домой начала переход к стриминговым платформам.

"Эти знаковые красные конверты изменили то, как люди смотрели шоу и фильмы дома, – и они проложили путь для перехода к потоковой передаче", - подчеркнул он.

"Мы чувствуем большое удовлетворение, имея возможность делить киновечера с нашими DVD-потребителями так долго, гордимся достижениями наших сотрудников и рады продолжать радовать поклонников развлечений еще много десятилетий. Всем, кто когда-нибудь ждал у почтового ящика, пока придет красный конверт, спасибо" , – добавил Сарандос.