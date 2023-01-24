После 24 февраля жертвами агрессии РФ в Украине стали более 7 тыс. гражданских, - ООН
Управление верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило 7068 случаев гибели и 11415 случаев ранения гражданских людей в Украине в результате полномасштабного вторжения России
Таковы данные организации от 24 февраля до 22 января.
В организации отмечают, что реальное число погибших значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой, и многие сообщения все еще нуждаются в подтверждении.
"Это касается, например, населенных пунктов Мариуполь (Донецкая область), Изюм (Харьковская область), Лисичанск, Попасная и Северодонецк (Луганская область), где, по сообщениям, имели место многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц", - говорится в сообщении.
Большинство зафиксированных потерь вызвано применением взрывного оружия с большой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетными и авиаударами.
- Напомним, по оценкам главнокомандующего армией Норвегии, Россия по состоянию на 23 января потеряла 180 тыс. убитыми или ранеными в Украине, тогда как цифра для украинцев составляет 100 тыс. военных и 30 тыс. погибших среди гражданских.
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