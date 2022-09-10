Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"Преступлений против национальной безопасности в целом зарегистрировано 15 256 (+602 за неделю). Всего преступлений агрессии и военных преступлений РФ зарегистрировано 32 678 (+1 172 за неделю)", - отметили в ОГП.

Также прокуроры напомнили, что за неделю в Украине погибли 3 ребенка, а шестеро были ранены. Эти данные приведены без полного учета мест активных боевых действий.

Относительно работы на экономическом фронте в ведомстве отметили, что были арестованы и переданы в АРМА активов и имущества на более 1,8 млрд грн.

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