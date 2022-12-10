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После 24 февраля в Украине уже погибли 16 белорусских добровольцев

10 декабря, 2022 суббота
14:05
война с Россией

За время полномасштабного вторжения за Украину отдали жизнь уже 16 добровольцев из Беларуси

Об этом информировала пресс-служба полка им. Кастуся Калиновского.

На Бахмутском направлении погиб боец из полка им. Калиносского Алексей Авдзеенко (Алексей Авдзеенко), он стал шестнадцатым добровольцем из Беларуси, отдавшим жизнь за Украину.

"Боец с позывным "Якуб" стал 16-м погибшим белорусским военным с начала полномасштабной войны за Украину. Он погиб 4 декабря в направлении Бахмута", - говорится в тексте.

С 2016 года Алексей жил в Украине, стал добровольцем тактической группы "Беларусь" и быстро подписал контракт с ВСУ. Якуб участвовал в боевых действиях в Донбассе во время Операции объединенных сил. С первых дней полномасштабной войны активно участвовал в обороне Украины.

  • Напомним, 4 декабря сообщалось , что в боях под Бахмутом погибли пятеро военных из Грузии, добровольно вставших в защиту территории Украины.

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