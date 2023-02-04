Об этом стало известно из вечернего обращения.

"Мы постоянно работаем для того, чтобы вернуть домой всех наших людей, которые содержатся в российской неволе. И я счастлив каждый раз, когда это удается", - заявил Зеленский.

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В частности, он сообщил, что в целом от 24 февраля нашей команде удалось вернуть уже 1 762 украинца и украинки из российского плена.

"И я благодарю также всех, кто задействован в помощи этим нашим людям после их возвращения", - добавил он.