После 24 февраля Украине удалось вернуть 1 762 украинца из российского плена, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после 24 февраля Украине удалось вернуть 1 762 украинца из российского плена
Об этом стало известно из вечернего обращения.
"Мы постоянно работаем для того, чтобы вернуть домой всех наших людей, которые содержатся в российской неволе. И я счастлив каждый раз, когда это удается", - заявил Зеленский.
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В частности, он сообщил, что в целом от 24 февраля нашей команде удалось вернуть уже 1 762 украинца и украинки из российского плена.
"И я благодарю также всех, кто задействован в помощи этим нашим людям после их возвращения", - добавил он.
- 4 февраля Украина вернула из российского плена 116 защитников, в том числе защитники Мариуполя, херсонские партизаны и снайперы с Бахмутского направления.
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