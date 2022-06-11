После 24 февраля цены на продовольствие в РФ выросли в полтора раза, - росСМИ
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину цены на продукты в российских магазинах выросли в полтора раза
Об этом информирует в телеграме одно из российских СМИ .
"Цены на продукты в магазинах с начала войны выросли в полтора раза и выше. Заявления Путина об укрощении инфляции – пропагандистский трюк, который опровергают ценники февраля и июня", – сообщает издание.
В частности, питьевая вода в пятилитровых бутылках подорожала на 42%. Сметана, как и кошачий корм, прибавила в цене на четверть.
Подсолнечное масло подорожало на треть, творог на четверть, а плавленый сыр – сразу вдвое.
Приблизительно на 20% подорожали шоколад и сахар.
Меньше чем на четверть подорожал йогурт и на 19% – кефир. Колбаса обойдется в полтора раза дороже.
Инфляция заметна даже в ценах на морковь. Теперь за этот овощ необходимо выложить чуть ли не вдвое больше.
"Мастеров макроэкономических расчетов из Минэка, Росстата и ЦБ такая проза жизни интересует мало. В их мире прогноз по инфляции непрерывно улучшается, и сама она в мае замедлилась до "рекордного минимума": всего 17%, а розница якобы подорожала всего на 11,8% с начала года. Но ценники растут на десятки процентов, и не только на продукты – практически на все товары, которые нужны в быту", – добавляют в сообщении.
- Западные санкции уже разрушают российскую экономику – на этом фоне власти РФ пытаются искусственно поддерживать рубль от обесценивания.
- Напомним, из-за санкций британская "дочка" российского Сбербанка объявила о банкротстве.
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